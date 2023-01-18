По предложению Президента ПМР Вадима Красносельского чрезвычайное положение в экономике будет продлено до 1 марта 2023 года. Такое решение принято на первом чрезвычайном пленарном заседании Верховного Совета в этом году, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Главная причина – недостижение нормализации экономической обстановки, вызванной сокращением подачи объёмов газа в республику, сообщила пресс-служба Правительства.
Режим чрезвычайного экономического положения в республике продлевают в четвертый раз. Впервые его ввели 21 октября прошлого года из-за сокращения на треть поставок голубого топлива в ПМР.
Напомним, что Приднестровье по-прежнему получает 5,7 миллиона кубометров газа в сутки, но этого недостаточно для полноценного функционирования экономики.
Депутаты приняли законопроекты Президента
С 1 февраля пенсии увеличатся на 5%, а пособия, которые выплачивают гражданам, имеющим детей, станут выше на 10%. Верховный Совет единогласно поддержал в двух чтениях законопроекты, поступившие от Президента.
На повышение пойдут финансовые остатки, сложившиеся на начало года. Это 145 млн рублей. Изменения внесены в законы о республиканском бюджете 2023 года, о Едином государственном фонде социального страхования и «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».
Прозрачность расходования бюджетных средств
Запрещено применять упрощенную систему налогообложения организациям, которые проводят реконструкцию, капитальный и текущий ремонты за счет средств бюджетов различных уровней и внебюджетных фондов. Установлен единый порядок исполнения договоров. Изменения в бюджет-2023 депутаты приняли сегодня в двух чтениях. «Это большая работа депутатов Верховного Совета с Правительством и Президентом ПМР. Искали золотую формулу взаимодействия государства и подрядчиков, которые осуществляют ремонт или строительство по Фонду капвложений и другим расходам госбюджета. Это одна из оптимальных формул, выработанная на базе большого количества совещаний», – отметил Председатель Верховного Совета Александр Коршунов.