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Киев стал «лидером» Украины по количеству переименованных объектов в 2022 году

Киев стал «лидером» Украины по количеству переименованных объектов в 2022 году

Киев стал лидером по количеству переименований за последний год, свидетельствует инфографика Transparency International Ukraine.

В столице переименовали 237 топонимов: названий улиц, переулков, районов, бульваров, парков, скверов, площадей, озер и даже теплоходов? strana.today.

В пятерку лидеров также попали Винница, Кривой Рог, Каменское и Сумы.

В целом 33 украинских города переименовали за военный год более 2213 топонимов.

Киев стал «лидером» Украины по количеству переименованных объектов в 2022 году
Топ-5 украинских городов с наибольшим числом переименований

Недавно киевляне проголосовали за новые названия станциям метро "Дружбы народов" и "Льва Толстого". В частности, жители столицы поддержали переименование станции метро "Дружбы народов" в "Зверинецкую", "Площади Льва Толстого" – в "Площадь Украинских героев", а будущей станции "Проспект Правды" – в "Варшавскую".

  • Сегодня, 10:22
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