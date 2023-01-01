Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены мини-сёмики из книги "Ирония души", которая была посвящена сыну писателя. В данный сборник вошли мини-семики последних лет, яркие, оригинальные, порой парадоксальные, но всегда вызывающие интерес и улыбку читателя.Напомним, писатель Семен Коган открыл свой Youtube-канал, на котором он делится своим творчеством. Заходите и подписывайтесь на канал писателя, знакомьтесь с творчеством из "первых уст".
Семен Коган – прозаик, драматург, писатель-сатирик, член союза журналистов СССР. Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
Здесь всё короче будто блиц-турнир, Но в каждом слове сохранен шарнир
Нет, я не ваша тетка. И с вами не братались мы по пьяни! ... А кто сказал, что я такой же член? Вы одного похожего видали? ... Не пили мы на брудершафт, а сразу делом занимались. ... Я тоже всё могу, но вы же не узнали. ... Ругаться матом - неприлично, когда еще до дела не дошли. ... Не заменю я вам кровать, коль прыгать хочется усердно. ... Зачем же бред твердить, когда его прощаю? ... Я вас забыл. А вы еще в постели? ... Зачем же вспоминать, как я вас соблазнял, когда вы мне еще не отдавались? ... Сказали, что способные на все. Так докажите хоть одним свиданием конкретным. ... Награду дали вам. Зачем же я старался вместо мужа? ... Я полюбил вас на диване, но вы же мне в постели возражали. ... Забудьте про своё. Хватает нынче дури! ... Я вам не обещал, чтоб после свадьбы вместе. ... Не все ли вам равно, коли уже раздеты? ... Да, в люди выбился, но бился же не с вами. ... Я помню все, что вы мне не сказали. ... У афориста в мыслях целый мир! А в слове каждом виден эликсир! ... К чему мне ваш оргазм? Своего хватает редко. ... В нирвану впали? Где ее достали? ... Любить не обещал, но постараюсь всё же. ... Мне Камасутра не нужна, я с вечера собрался. ... Какие тут грехи, коль все уже раздеты? ... Вы не животное. У нас не зоопарк. ... Итак, я вас люблю, но алиби не будет. ... А зверь во мне не просыпался. Сказал: не следует кормить его до встречи. ... Я тоже мог бы, но ведь вы не обещали убедиться. ... Я вас любила, но спали вы со мною тоже из расчета. ... Зачем считать, когда я не бухгалтер по призванию? ... Ну, а в кино зачем позвали, коли светло везде без света? ... Нам честь и совесть незачем терять, мы в партии вообще не состояли. ... Лишиться чести вам не удалось. Сказали, что девчонкой уже были. ... Я вас бы целовал, но укажите место. ... Куда вам помышлять о совершенстве, коль сами совершенно не туда? ... Да, были вы больны, но я же не стеснялся! ... Вам с неба звездочку достать? А вы её туда бросали? ... Зачем же вам кричать о справедливости, когда она вас видеть не желает? ... Нужна вам справедливость основательная, чтоб нарушать могли ее всегда. ... А надо ли рога мне наставлять, когда на голове моей сидите? ... Коль жаба давит, значит преуспела. ... А если с не присущей скромностью вы трудитесь работника торговли и женщины давно в декретном отпуске? ... Чтобы возвыситься, должны мы опускаться постепенно. ... Приклеиться ко мне вы захотели? А дома от жены отклеились уже? ... Не вышли ростом вы, а на диване тесно. ... Что из того, что пролетели, коль постоянно ползаем в грязи? ... А если никому не доверяете уже, то в зеркало смотреть вам не к лицу! ... Ушел в подполье, чтобы быть под вами. ... Коль вы неправы, правите зачем? ... Я не кричу, а намекаю страстно. ... Ну, и зачем вы анекдот не сексуальный рассказали? ... Хочу тебя, но ты не вся раздета до ушей. ... Любил я вас, конечно, не сегодня. Зачем же страстно мне сейчас моргали? ... Я был бы инвалидом, если б повезло не застрелиться. ... Зачем же вы ругаетесь не матом? ... Ты вертишься за деньги или сдуру? ... К чему оргазм, когда и так приятно. ... Я был хорошим человеком, но вы меня и так поцеловали! ... Не надо каждый раз от смеха умирать. Возьмите пистолет и застрелитесь! ... Не проще ли вам зубы не показывать, чтобы протез в стакане не держать? ... А надо ли в карьере возвышаться, что собирает грязь и старые машины? ... Да, я любил вас, это правда! Но кто же в жизни не срывается по глупости? ... Остался в одиночестве? Но здесь же все свои и под столом! ... Сказали вы, что в вас проснулся зверь из зоопарка. А клетку не запомнили случайно? ... На вашем месте я не лег бы на диван. Вы же не знаете, с кем спать потом придется. ... К чему любовь, когда вы импотент? ... Забудьте все, что я про вас не вспоминал при встрече. ... Я знаю, что вы замужем, но ведь и я не импотент. ... Кто вам сказал, что я придурок? А для дебила разве не гожусь? ... Нет, не любезен я, а просто джентельмен на всякий случай. ... Вы мне звонили? А зачем напрасно? ... Куда от вас бежать? Ведь я женатый только дважды был. ... Да не поймете вы меня неправильно, я слишком правильный и глупый для себя. ... Жрать будем водку, а запьем мы тем, что Бог послал. ... Хотите ешьте, а хотите – завтра кончим. ... Не для любви я вас позвал, чтоб водку пили с пивом, не закусывая. ... Да, я могу быть умным! Но без денег это уже скучно! ... Хочу быть виноватым, но ведь мы не согрешили до поры. ... О чем же говорить, когда любовь свершилась? ... Зачем мне знать, какая вы в постели? Мы с вами не женились никогда. ... Чтоб с полуслова понимать, не договариваю. ... Я с вами заодно, ведь мы еще не спали до знакомства. ... При чем тут муж? Он завтра лишь узнает. ... Наверно, вы умны, но я же не блондинка. ... Да, я промчался мимо вас на самолете, но вы даже рукой не помахали. ... Зачем же знать, летал ли я над вами, коль все равно не присоединились? ... К чему нам вместе спать, коль муж мешать и вам, и мне захочет? ... Мы будем вместе. И примерно, я вам точно обещаю. ... А коль зарплату выдать собирались, мы ночью с вами деньги посчитаем. ... Я не одалживаю деньги, но для банкрота я не жадный никогда! ... Я не такой, каким меня не видели вчера. ... Да, вы мне отдались, как в первый раз. Но ведь и я не прятался от страсти. ... Искать нас с вами будут на кроватях разных, чтоб не догадались. ... А что я вам такого сделал, что вы и соглашаетесь, и сразу? ... Я был бы рад общенью с вами и на расстоянии, но наш народ меня не любит за глаза. ... Зачем ко мне явились, коль с попугаем на ножах вы не заточенных? ... Я пережил бы ваше выступление, но вы же возражали после встречи. ... Да, я люблю! Но в этом так противно прризнаваться! ... А надо ль знать жене про наши связи, когда и интернета нет у вас? ... А надо ль родину любить, когда вас приглашает, чтоб уехали? ... Зачем же я не одолжил, когда просили вам не занимать нарочно? ... А если б не вернули вы мне долг, сейчас я был бы переполнен лишь инсультом. ... Зачем же вы скрывались так бездарно, когда вас и искать-то не хотели? ... А одолжил бы вам, то был бы лишь богат воспоминаниями! ... Я написал бы вам, но мы же согрешили в устной форме. ... Когда бы денег не хватило на двоих, мы развелись бы, чтобы огорчаться друг за друга. ... Я вам простил долги не потому, что вы блондинка олигарха. ... Пусть муж ваш - роогоносец. Но ведь и я об этом никогда не сожалел. ... У каждой сферы - собственные лидеры. А кто же вы, коль в зеркале застряли? ... Пытаются дурить нас постоянно, чтоб утвердиться и деньгами, и рогами. ... А вы все про своё. Не перейти ль к дороге? ... Итак, вы за меня. В постели или просто? ... Зачем мы перешли на красный свет? Теперь я и с зеленым импотент. ... А если не смотрела я на вас, то разве не увидели сигнала? ... Любите тихо, муж в сарае спит без телефона. ... Зачем вы не хотели, если против я сказала предварительно? ... К чему же соглашаться, коль не могу хотеть без денег я? ... Я полюбил вас не в постели, а за деньги. И папа ваш отъявленный бандит! ... А вам известно, что я не готова, молча, плакать? ... Совсем вы озверели до постели, как голубка. ... Ну, если в вас проснулся зверь, когда мы встали, могли бы и поспать немного дольше. ... Я тоже бы хотела, если вам не отказала, не желая. ... Как хочется поесть в кровати шашлычка горячего с приправой! ... Я был бы рад, но вас не давит жаба! ... Где вы ещё найдете женщину в своей кровати без матраса? ... Я знаю: вы умны, но возражали глупо. ... Да, я матросил, но и вы не шансонетка! ... Конечно, я не лох, но дырки обожаю. ... Какая разница, когда мы снова одинаковы? ... Пусть буду я последним, но под вами сразу. ... Да, я вошел без стука. Не хотел стучать до секса. ... Конечно, я силен. И с головой проблемы! ... Зачем вы льстите мне? Я вас еще не знаю окончательно. ... Я брать люблю, но отдаваться не готова! ... Мы быть могли бы вместе не специально. ... Мы встретились случайно, как договаривались, после расставания. ... На вас я не стучал, хотя за стук не платят. ... К чему мне ваша маленькая правда, когда совсем заврался по-большому? ... Я был бы вам отцом, когда б со мной ругались постоянно. ... Нашли же мы друг друга на диване! А вы твердили: нет такого места. ... Я знаю ваши тайны. И мне они приснились по секрету. ... Для женщин слабость – тоже праздник урожая! ... Я мог бы вам всю правду рассказать. Тогда б не обманулись вы случайно. ... Все говорят про вас: уже не та. Зачем же так себя вы пожалели? ... Как трудно жить, когда не ведаешь обмана! ... Когда мы не боимся, жить всегда страшнее от предчувствий. ... Как страшно жить, коль некого бояться! ... Я вас люблю, но деньги вам зачем не к месту пригодились? ... А вас всегда боюсь я, не только под кроватью вместо мужа. ... Ну, в глаз дадите мне. А где фонарь возьмете? ... Он нежно вас любил. Представьте доказательства сейчас же. ... С рогами мужа вы значительно богаче! ... Когда любили вы его, куда же алиби девали? ... Я вас не видел, но и вы без блеска зрения явились. ... С бананами в ушах я вас не ожидал увидеть на концерте музыкальном. ... Пусть будет так, но всё совсем иначе. ... Я жить хотел сейчас на свете белом, а вы сказали: в темноте и ночью сладко.