Беженцы из Молдовы — крупнейшая этническая группа в Берлине, которую обязали покинуть Германию. Феномен миграции граждан Молдовы в Германию начался три года назад, с началом пандемии коронавируса, и набрал обороты в середине 2021 года.
Бедность, дискриминация, нарушение прав человека, а также неспособность молдавских правоохранительных органов защитить своих граждан являются причинами, которые чаще всего называют люди, которые ищут защиту, особенно в столице Германии. В настоящее время в Берлине граждане Молдовы стали крупнейшей этнической группой, которую обязали покинуть страну, передает zdg.md.
По данным Федерального ведомства по делам миграции и беженцев (BAMF), в 2021 году число молдаван, подавших прошение на предоставление убежища, удвоилось по сравнению с 2020 годом. В 2022 году их количество было таким же высоким. Только за последние два года около 10 тысяч молдаван обратились за защитой в Германии. В настоящее время 729 молдавских беженцев ожидают ответа на свое заявление о предоставлении убежища.
Их шансы на получение защиты в Германии колеблются от 0,8% до 0,1%, исходя из уровня предоставления убежища в Германии заявителям из Республики Молдова.
По информации BAMF, люди со всего мира, спасающиеся от насилия, войны и террора, могут найти защиту в Германии. Что касается Молдовы в целом, то в ответе Федерального министерства внутренних дел на запрос «ZdG» говорится, что предположения о наличии соответствующего преследования, дающего право на убежище, отсутствуют.
«Поэтому, как правило, ходатайство о защите не удовлетворяется. Молдова является участником важных международных соглашений по правам человека и ассоциированным партнером ЕС в рамках Восточного партнерства с 2014 года, а также страной-кандидатом с июня 2022 года», — говорится в ответе германских властей.
Тем временем в Берлине молдаване стали крупнейшей этнической группой, которую обязали покинуть страну. Около 3200 молдаван, в основном семьи с детьми, теперь должны покинуть страну добровольно, в противном случае им грозит депортация.
Так, в конце 2022 года молдавские беженцы стали причиной разногласий местного правительства в Берлине и породили обвинения в распаде трехпартийной коалиции. Это не первый случай, когда молдавские просители убежища становятся источником скандала в Германии.
В 2022 году в государствах Европейского Союза почти наполовину возросло число ходатайств о предоставлении убежища. В прошлом году в 27 странах ЕС зарегистрировано 923 991 прошение об убежище, что на 46,5 процента больше, чем в 2021-м, сообщил в воскресенье, 22 января, немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на конфиденциальный документ Европейской комиссии, посвященный положению дел с миграцией и беженцами, передает dw.com
Этот так называемый ситуативный отчет основан на пока еще не обнародованных данных Европейского агентства по вопросам убежища (EUAA) от 4 января, пояснило издание.
Германия - лидер по количеству ходатайств
Из отчета следует, что в минувшем году наибольшее с 2016 года количество прошений о предоставлении статуса беженца - 226 467 - получила Германия. Она с большим отрывом лидирует среди стран Евросоюза.
На втором месте - Франция (154 597), за которой следуют Испания (116 952) и Австрия (108 490). Последние три места занимают Латвия (622), Словакия (544) и Венгрия (46).
Каждый третий соискатель убежища в Германии - гражданин Сирии, далее следуют беженцы из Афганистана (17 процентов), Турции (10) и Ирака (6,7 процента). Беженцы от войны в Украине в этой статистике не учитываются, поскольку они автоматически получают право на временное проживание и социальные льготы в ЕС.