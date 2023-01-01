Для желающих обучаться в вузах России открыта регистрация на 2023/24 учебный год для получения высшего образования по квоте Правительства Российской Федерации.
Как сообщили в Контактном центре Приднестровского госуниверситета им. Т.Г. Шевченко по взаимодействию с Россотрудничеством, приём заявок для участия в конкурсном отборе продлится до 20 февраля. Для этого приднестровцам необходимо зарегистрироваться на сайте education-in-russia.com.
Чтобы принять участие в отборочных мероприятиях, необходимо заполнить анкету на сайте. К заявке прикрепить фото, скан-копию загранпаспорта, скан документа об образовании (или справку об успеваемости). Заявку необходимо отправить на рассмотрение, переведя в соответствующий статус в информационной системе в установленные сроки.
После проверки и утверждения анкеты кандидаты будут приглашены к участию в отборочных испытаниях. На страницах представительства Россотрудничества («Русского дома в Кишинёве») в социальных сетях будет опубликован их график.
Для кандидатов, подавших заявки на обучение по программам бакалавриата и специалитета, предусмотрено прохождение тестирования по двум профильным предметам. Для кандидатов, подавших заявку на обучение по программам магистратуры, аспирантуры, ординатуры, дополнительного профессионального образования будет проводиться конкурс портфолио.
Возникшие вопросы можно адресовать на электронную почту edu@mda.rs.gov.ru. С дополнительной информацией предлагаем ознакомиться на сайте Министерства просвещения Приднестровья.