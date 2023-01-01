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Улучшение условий пересечения границы Приднестровья

Улучшение условий пересечения границы Приднестровья

Геополитическая обстановка по периметру Приднестровской Молдавской Республики изменила логистику внешнеэкономической деятельности и схему движения транспорта. Востребованные ранее направления на украинском периметре по объективным причинам простаивают, нагрузка на периметре с Молдовой возросла в пять раз, сообщает newspmr.com

В этой связи необходимы меры по упрощению процедур таможенного оформления, сокращению времени пребывания граждан и транспортных средств на пунктах пропуска, увеличению их пропускной способности.

По словам председателя Государственного таможенного комитета Валентина Грабко, сумма затрат по линии Фонда капитальных вложений на благоустройство пунктов пропуска и сопутствующей инфраструктуры в 2022 году составила 1,7 миллиона приднестровских рублей.

Речь, прежде всего, идет:

- о монтаже досмотровых блоков,

- установке платформенных весов,

- обеспечении объектов качественным интернет-соединением,

- организации автостоянок,

- ремонте дорожного полотна,

- расширении и увеличении количества полос движения,

- уличном освещении,

- оборудовании гигиенических комнат общественного пользования на пунктах пропуска.

В планах на текущий год – активизация работы по всем перечисленным выше направлениям. Зафиксированная на данный момент сумма финансирования предстоящих работ превышает пять миллионов рублей.

Цифры не окончательные, поскольку правительство и главы госадминистраций по поручению главы государства продолжают работать над уточнением перечня. Причем, на муниципалитеты в этом вопросе возложена особая ответственность: речь идет о дорожной инфраструктуре конкретных населенных пунктов.

В ближайшее время главы госадминистраций должны представить обновленные заявки, которые обсудят с профильными ведомствами. Затем кабинет министров даст заключение и предоставит информацию об источниках финансирования.
  • Сегодня, 15:29
  • DTV
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