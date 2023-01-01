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В Новой Андрияшевке отреставрируют памятник на братской могиле советских воинов

В Новой Андрияшевке отреставрируют памятник на братской могиле советских воинов

Представители слободзейской госадминистрации во главе с Василием Тищенко посетили сёла Новая Андрияшевка и Ново-Котовск. Выездные рабочие совещания были посвящены строительству, реконструкции и ремонту ряда объектов, сообщается на сайте местной госадминистрации.

Так, в селе Новая Андрияшевка назрела необходимость ремонта братской могилы советских воинов. Основание, на котором установлен памятник, постоянно даёт трещины. От этого возникает угроза разрушения и самого монумента.

В связи с этим было принято решение произвести капитальный ремонт и укрепление основания, реставрировать памятник, плиту с именами погибших в годы Великой Отечественной войны, а также облагородить территорию. Отметим, что это единственный памятник погибшим в годы Великой Отечественной войны советским воинам на всю округу.

В рамках рабочего визита Василий Тищенко также посетил местную школу - детский сад, где пообщался с руководством и педагогами учреждения, ознакомился с условиями обучения детей. Школа является малокомплектной, на данный момент в ней обучаются 45 воспитанников, в детском саду – 9.

На выездном совещании в селе Ново-Котовск обсуждался вопрос расширения территории местного кладбища. По итогам было решено перенести ворота и ограждение кладбища, а также подготовить новый участок для захоронений. Работы будут произведены за счёт средств местного бюджета.

В этот же день глава госадминистрации проинспектировал строительство газовой котельной в Центре дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в селе Чобручи.
  • Сегодня, 15:39
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