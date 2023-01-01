За минувшую неделю в Приднестровье зарегистрировано 24 случая гриппа, 10 из которых – это дети от 5 до 14 лет. Об этом рассказала заведующая эпидотделом Санэпидемстанции Анжела Мунтян, передаёт novostipmr.com «Грипп считается самым опасным заболеванием из всей группы верхних дыхательных путей. Регистрируется у нас во всех возрастных группах, включая людей старше 65 лет. На данный момент в республике циркулируют вирусы: А(Н1N1) (свиной грипп), А(Н3N2) (гонконгский грипп). Это сезонные вирусы гриппа, не новые для Приднестровья», - пояснила Анжела Мунтян.
Специалист отметила, что грипп опасен своими осложнениями. В первую очередь обострением хронических заболеваний, пневмонией, заканчивая летальным исходом. Предупредить развитие тяжёлых форм заболевания поможет своевременная вакцинация. На данный момент препараты есть во всех медучреждениях республики. Прививки делают бесплатно.
Всего за минувшую неделю в Приднестровье зарегистрировано 4010 случаев острых инфекций верхних дыхательных путей, из них 1806 – среди детей до 14 лет. Госпитализировано 190 человек. Это на 100 больных меньше, чем за прошлую неделю.
По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости в Тирасполе, Слободзейском, Рыбницком и Каменском районах. Чаще стали болеть дети. Наибольшее число заболевших в Григориопольском и Каменском районах, а также в Тирасполе.
«Если человек почувствовал себя плохо, ни в коем случае нельзя идти на работу, посещать место учёбы. Следует вызвать скорую помощь или проконсультироваться со специалистом по телефону. Таким образом заболевший не заразит окружающих и своевременно приступит к лечению болезни», - отметила Анжела Мунтян.