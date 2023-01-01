Состоялась рабочая встреча Президента с главой госадминистрации г. Тирасполь. Вадим Красносельский и Олег Довгопол обсудили текущие планы по реализации ряда инфраструктурных проектов. Говорили об объектах, которые вкупе создадут спортивно-досуговый комплекс в одной из центральных частей города: стадионе, бассейне, катке, парке «Победа» и ботаническом саде. Каждый из них востребован, но все требуют серьезных вложений, говорится в сообщении президентской пресс-службы.
Тираспольский стадион приобрел муниципальный статус лишь в прошлом году. Ранее считался республиканским и находился в ведении Госслужбы по спорту. Теперь за состояние и функционирование значимого и востребованного объекта отвечает город. Разработан поэтапный проект реконструкции. Предусмотрено четыре основных блока. В текущем году силы и средства направят на благоустройство сектора игровых видов спорта – будут созданы современные баскетбольные, волейбольные, бадминтонные площадки, а также зона для занятий физкультурой студентами госуниверситета. Решение начать именно с этой части связано, в том числе, и с предстоящим в текущем году ремонтом дорожного полотна, которое берет на себя фирма «Шериф» в рамках продолжающегося не первый год социального проекта по восстановлению городских дорог.
Следующим этапом станет снос признанных непригодными к использованию восточной и боковых трибун стадиона, прокладка необходимых коммуникаций и обустройство легкоатлетической зоны. Затем приступят к реконструкции действующей центральной трибуны. Она рассчитана на 4 тысячи зрителей, состояние – требующее ремонта, но не критическое. Будут построены подтрибунные помещения (это важная часть стадионной инфраструктуры). И только после начнется строительство тренировочных полей. Вероятнее всего их будет пять. В планах и возведение крытого манежа, наличие которого позволит продолжать тренировочный процесс в зимний период. Проект реконструкции городского стадиона в целом рассчитан на несколько лет. Финансирование предполагается как государственное, так и муниципальное. На текущий год необходимые средства выделены.
За счет, как республиканского бюджета, так и городской казны будет отремонтирован расположенный рядом со стадионом городской бассейн. Чаша приведена в порядок, а вот стены помещений и система вентиляции требует обновления. Это – план нынешнего года.
В 2023-м также предстоит возродить соседствующий с бассейном каток. Теперь это тоже городской объект.
Специалисты проверили состояние оборудования. Провели пуско-наладочные работы. Это промежуточный шаг. Каток тестово запустят в феврале, чтобы в рабочем режиме ознакомиться со всеми техническими особенностями его функционирования. Посетителям каток будет доступен в течение трех месяцев, затем объект закроют на глобальную реконструкцию, чтобы к осени полностью переоснастить. К открытию обновленного катка планируют расширить парковку. Воспользоваться ей смогут и посетители парка «Победа».
Его тоже ждет обновление. В текущем году внутри парка заменят покрытие дорожек, а по периметру для сторонников здорового и активного образа жизни будет проложена тропа здоровья. В планах следующего года – приведение в порядок центральной части парка. К этой работе приступят после реконструкции фонтана. Визуально он не изменится. Объект обеспечат системой фильтрации.
Создатели фонтана ее не продумали, в результате вода зеленеет, и дно требует постоянной чистки. Кроме того, парк нуждается в системе полива. Что касается озеленения, то его постепенно обновляют. Убрано две сотни ветхих деревьев, высадить планируют в четыре раза больше. Трава будет как газонная, так и естественная. В планах на перспективу также расширение зоны воркаута и восстановление сценической парковой площадки.
По поводу целесообразности сохранения и реконструкции крытой сцены мнения разнятся – вопрос пока открытый. В ходе обсуждения предстоящего благоустройства парка «Победа» Вадим Красносельский акцентировал внимание на необходимости его качественного освещения. Упомянули также предложение о создании миниатюры Тирасполя, которую хотят расположить в парке. Это вопрос более далекой перспективы, но от идеи как таковой инициаторы не отказываются. По словам Олега Довгопола, с перечнем объектов, которые должны попасть в модель, определятся после обсуждения с общественностью города.
Следующий объект, о котором говорили на совещании, – дендропарк. Олег Довгопол рассказал о проведенных работах, отметив, что периметр ботанического сада теперь четко очерчен. Заложена основа лавандовой и тюльпановой полян. В нынешнем году замостят дорожки и тропинки, установят беседки и качели, облагородят розарий.
Президент отметил, что выбор этих объектов неслучаен. Предстоит комплексная работа, результатом которой станет создание единого инфраструктурного ансамбля, объединившего спорт, культуру, досуг. Немаловажным является проведение дорожных работ в этой части города, что сделает объекты доступнее.
На совещании говорили также о подвижках в создании музейного квартала. В этом году предстоит завершить строительство основного корпуса Республиканского музея, возвести два дополнительных здания, отремонтировать все фасады, выходящие на улицу 25 октября на отрезке от Мемориала славы до спуска на набережную.