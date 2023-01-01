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Президент обсудил с главой Тирасполя инфраструктурные планы на 2023 год

Президент обсудил с главой Тирасполя инфраструктурные планы на 2023 год

Состоялась рабочая встреча Президента с главой госадминистрации г. Тирасполь. Вадим Красносельский и Олег Довгопол обсудили текущие планы по реализации ряда инфраструктурных проектов. Говорили об объектах, которые вкупе создадут спортивно-досуговый комплекс в одной из центральных частей города: стадионе, бассейне, катке, парке «Победа» и ботаническом саде. Каждый из них востребован, но все требуют серьезных вложений, говорится в сообщении президентской пресс-службы.

Тираспольский стадион приобрел муниципальный статус лишь в прошлом году. Ранее считался республиканским и находился в ведении Госслужбы по спорту. Теперь за состояние и функционирование значимого и востребованного объекта отвечает город. Разработан поэтапный проект реконструкции. Предусмотрено четыре основных блока. В текущем году силы и средства направят на благоустройство сектора игровых видов спорта – будут созданы современные баскетбольные, волейбольные, бадминтонные площадки, а также зона для занятий физкультурой студентами госуниверситета. Решение начать именно с этой части связано, в том числе, и с предстоящим в текущем году ремонтом дорожного полотна, которое берет на себя фирма «Шериф» в рамках продолжающегося не первый год социального проекта по восстановлению городских дорог.

Следующим этапом станет снос признанных непригодными к использованию восточной и боковых трибун стадиона, прокладка необходимых коммуникаций и обустройство легкоатлетической зоны. Затем приступят к реконструкции действующей центральной трибуны. Она рассчитана на 4 тысячи зрителей, состояние – требующее ремонта, но не критическое. Будут построены подтрибунные помещения (это важная часть стадионной инфраструктуры). И только после начнется строительство тренировочных полей. Вероятнее всего их будет пять. В планах и возведение крытого манежа, наличие которого позволит продолжать тренировочный процесс в зимний период. Проект реконструкции городского стадиона в целом рассчитан на несколько лет. Финансирование предполагается как государственное, так и муниципальное. На текущий год необходимые средства выделены.

За счет, как республиканского бюджета, так и городской казны будет отремонтирован расположенный рядом со стадионом городской бассейн. Чаша приведена в порядок, а вот стены помещений и система вентиляции требует обновления. Это – план нынешнего года.

В 2023-м также предстоит возродить соседствующий с бассейном каток. Теперь это тоже городской объект.

Специалисты проверили состояние оборудования. Провели пуско-наладочные работы. Это промежуточный шаг. Каток тестово запустят в феврале, чтобы в рабочем режиме ознакомиться со всеми техническими особенностями его функционирования. Посетителям каток будет доступен в течение трех месяцев, затем объект закроют на глобальную реконструкцию, чтобы к осени полностью переоснастить. К открытию обновленного катка планируют расширить парковку. Воспользоваться ей смогут и посетители парка «Победа».

Его тоже ждет обновление. В текущем году внутри парка заменят покрытие дорожек, а по периметру для сторонников здорового и активного образа жизни будет проложена тропа здоровья. В планах следующего года – приведение в порядок центральной части парка. К этой работе приступят после реконструкции фонтана. Визуально он не изменится. Объект обеспечат системой фильтрации.

Создатели фонтана ее не продумали, в результате вода зеленеет, и дно требует постоянной чистки. Кроме того, парк нуждается в системе полива. Что касается озеленения, то его постепенно обновляют. Убрано две сотни ветхих деревьев, высадить планируют в четыре раза больше. Трава будет как газонная, так и естественная. В планах на перспективу также расширение зоны воркаута и восстановление сценической парковой площадки.

По поводу целесообразности сохранения и реконструкции крытой сцены мнения разнятся – вопрос пока открытый. В ходе обсуждения предстоящего благоустройства парка «Победа» Вадим Красносельский акцентировал внимание на необходимости его качественного освещения. Упомянули также предложение о создании миниатюры Тирасполя, которую хотят расположить в парке. Это вопрос более далекой перспективы, но от идеи как таковой инициаторы не отказываются. По словам Олега Довгопола, с перечнем объектов, которые должны попасть в модель, определятся после обсуждения с общественностью города.

Следующий объект, о котором говорили на совещании, – дендропарк. Олег Довгопол рассказал о проведенных работах, отметив, что периметр ботанического сада теперь четко очерчен. Заложена основа лавандовой и тюльпановой полян. В нынешнем году замостят дорожки и тропинки, установят беседки и качели, облагородят розарий.

Президент отметил, что выбор этих объектов неслучаен. Предстоит комплексная работа, результатом которой станет создание единого инфраструктурного ансамбля, объединившего спорт, культуру, досуг. Немаловажным является проведение дорожных работ в этой части города, что сделает объекты доступнее.

На совещании говорили также о подвижках в создании музейного квартала. В этом году предстоит завершить строительство основного корпуса Республиканского музея, возвести два дополнительных здания, отремонтировать все фасады, выходящие на улицу 25 октября на отрезке от Мемориала славы до спуска на набережную.

Президент обсудил с главой Тирасполя инфраструктурные планы на 2023 год

Президент обсудил с главой Тирасполя инфраструктурные планы на 2023 год
фото:president.gospmr.org

  • Сегодня, 16:18
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