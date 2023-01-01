Уровень коррупции традиционно является одной из самых обсуждаемых тем внутри любого государства. Речь не только о попытках подкупа должностных лиц, но и общем злоупотреблении своими полномочиями в целях личной выгоды. Все демократические государства, включая Приднестровье, активно работают над выявлением и пресечением этого негативного явления.
Одним из инструментов борьбы стал Общереспубликанский план мероприятий по противодействию коррупции на 2021-2023 годы, утвержденный Президентом Вадимом Красносельским. В рамках исполнения антикоррупционных мер Правительство Приднестровской Молдавской Республики провело анкетирование граждан, направленное на изучение общественного мнения о возможных проявлениях коррупции в органах госвласти и подведомственных учреждениях, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Напомним, опрос проводился посредством анонимного анкетирования. Опросники были размещены на официальных сайтах Правительства, исполнительных органов государственной власти, а также в мессенджерах Viber и Telegram. Порядка 500 человек приняли в нем участие. Полученные по итогам проведенного опроса сведения будут в дальнейшем использованы для совершенствования работы по противодействию коррупции.
Если говорить о ведомствах, в которых жители Приднестровья столкнулись с проявлениями коррупции, то на первом месте – учреждения здравоохранения, на втором – органы внутренних дел, в том числе УГАИ и паспортные подразделения, на третьем – образовательные учреждения.
Отметим, согласно ответам респондентов, как правило материальное поощрение предлагает сам заявитель, ожидая благосклонности уполномоченного лица или более качественного выполнения работы. Такой ответ дали 31% опрошенных. Действия 27,5% респондентов были спровоцированы лицом, оказывающим услуги. Еще 26,7% анкетированных дали взятку для экономии своего времени или из-за отсутствия возможности решения проблемы законным путем.
Несмотря на вышеуказанные цифры большая часть приднестровских граждан осознанно отказывается от дачи взятки должностному лицу. Главный аргумент – принципиальная позиция и нежелание принимать участие в противоправных действиях. К слову, отказ от подкупа уполномоченных лиц не отразился на решении их вопросов. В некоторых случаях, отметили они – это лишь заняло более длительное время.
Результаты опроса наглядно демонстрируют, что граждане не считают взяткой так называемую «благодарность» в виде презентов или символических сумм. Однако важно понимать, что ее размеры должны соответствовать нормам действующего законодательства.
В этой связи особое внимание было уделено исследованию мнения респондентов о том, какие меры способны повлиять на снижение уровня коррупции в республике. Приднестровцы считают, что положительное влияние окажет повышение заработной платы и социальных гарантий сотрудникам упомянутых ранее ведомств. Также приднестровцы считают целесообразным ужесточить наказание за коррупцию и усилить контроль над расходами чиновников и членов их семей. Кроме того, 39,6% анкетированных уверены, что действенным методом борьбы является заказ и получение государственных услуг в электронном формате.
В свою очередь руководство республики уже приступило к реализации очередного этапа антикоррупционных мер. Планомерная работа ведется по развитию онлайн-взаимодействия приднестровцев и государства. Портал государственных услуг стал площадкой, которая позволяет минимизировать контакты госслужащих и граждан, а также сократить перечень документов для заказа госуслуг. Сегодня сервис активно совершенствуется, добавляются новые функции и возможности, что позволяет ему быть полезным и востребованным у приднестровцев. Согласно статистическим данным за 2022 год через сервис было заказано 13 958 услуг. В сравнении с 2021 годом показатель увеличился на 12%. А общее количество пользователей портала возросло до 20 тысяч человек.
Также в 2023 году планируется повышение зарплат некоторым категориям бюджетников, в частности, медикам и учителям. Рост составит порядка 12%. Советующие средства были заложены в проект бюджета нынешнего года. По мнению специалистов, это еще один шаг к снижению уровня коррумпированности.
Кроме того, постоянно совершенствуется действующее законодательство, в том числе регулирующее закупки. Многие процессы стали прозрачнее и понятнее.
Стоит напомнить, что успех борьбы с коррупцией зависит не только от чиновников и государства, но от каждого из нас.
Подобные опросы, позволяющие отследить динамику уровня коррупции в республике, станут ежегодными. В 2023 году анкетирование будет проводиться в октябре-ноябре.