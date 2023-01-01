Еврокомиссия предложила увеличить макрофинансовую помощь для Молдовы на €145 млн, доведя общую сумму поддержки до €295 млн. Об этом 24 января сообщила глава комиссии Урсула фон дер Ляйен у себя на странице в twitter.com.
При этом Урсула фон дер Ляйен отметила, что увеличение макрофинансовой помощи Молдове станет серьезной поддержкой для экономики и энергетической безопасности страны, передает newsmaker.md.
«Этим предложением Еврокомиссия поддерживает Молдову, поскольку страна продолжает внедрять программу реформ, одновременно сталкиваясь с последствиями агрессивной войны России против Украины, борясь с энергетическим кризисом и принимая большое количество беженцев. Эта сумма поможет стране покрыть часть потребностей в дополнительном финансировании в 2023 году, поддержать макроэкономическую стабильность и обеспечить дальнейшие реформы», — говорится в пресс-релизе ЕК.
Также в комиссии отметили, что дополнительная финансовая помощь обусловлена прогрессом Молдовы в выполнении программы Международного валютного фонда и внедрением рекомендаций Еврокомиссии для европейской интеграции Молдовы.
Согласно предлоежиню Еврокомиссии, из этих дополнительных €145 млн, €45 млн Молдова получит в виде грантов, а остальные €100 млн — в виде кредитов «на благоприятных условиях». Деньги поступят в два транша во второй половине 2023 года при условии выполнения политических условий.