В Молдове, 28 января, в эфире общественного телеканала «Moldova 1» были объявлены финалисты Национального отбора на «Евровидение 2023». За право представлять Республику Молдову на международном песенном конкурсе в финале будут бороться десять участников. Список исполнителей и песен представлен ниже.
Участники выступят в национальном финале 4 марта с полным шоу, которое будет включать в себя хореографическую концепцию и сценические костюмы. Участник или группа, набравшая наибольшее количество баллов, будет представлять страну в Ливерпуле, где пройдет международный этап конкурса песни «Евровидение-2023».
Напомним, в прошлом выпуске «Евровидения» Молдова заняла 7-е место. Страну представили группа Zdob si Zdub и Братья Адваховы с песней «Trenuleţul». Молдова участвует в конкурсе «Евровидение» с 2005 года. До сих пор лучшего результата добилась в 2017 году группа SunStroke Project с песней «Hey, Mamma!», заняв третье место.
Sunstroke Project - Yummy Mommy (Lyric Video)
Pasha Parfeni - Soarele si Luna (Eurovision 2023 Moldova)
Donia-Red Zone
Aliona Moon-Du-mă
OL-Why You Play It Cool
Surorile Osoianu - Bade, bădișor, bădiță| Audio - Moldova National Selection 2023
NÖRDIKA – Squeeze Paradise (official music video)
Victor Gulick - Let's Dance (Official Lyric Video)