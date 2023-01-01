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В Молдове определили финалистов Национального отбора на «Евровидение 2023»

В Молдове определили финалистов Национального отбора на «Евровидение 2023»
Фото: moldova1.md

В Молдове, 28 января, в эфире общественного телеканала «Moldova 1» были объявлены финалисты Национального отбора на «Евровидение 2023». За право представлять Республику Молдову на международном песенном конкурсе в финале будут бороться десять участников. Список исполнителей и песен представлен ниже.

Участники выступят в национальном финале 4 марта с полным шоу, которое будет включать в себя хореографическую концепцию и сценические костюмы. Участник или группа, набравшая наибольшее количество баллов, будет представлять страну в Ливерпуле, где пройдет международный этап конкурса песни «Евровидение-2023».

Напомним, в прошлом выпуске «Евровидения» Молдова заняла 7-е место. Страну представили группа Zdob si Zdub и Братья Адваховы с песней «Trenuleţul». Молдова участвует в конкурсе «Евровидение» с 2005 года. До сих пор лучшего результата добилась в 2017 году группа SunStroke Project с песней «Hey, Mamma!», заняв третье место.

В Молдове определили финалистов Национального отбора на «Евровидение 2023»

Sunstroke Project - Yummy Mommy (Lyric Video)



Pasha Parfeni - Soarele si Luna (Eurovision 2023 Moldova)



Donia-Red Zone



Aliona Moon-Du-mă



OL-Why You Play It Cool



Surorile Osoianu - Bade, bădișor, bădiță| Audio - Moldova National Selection 2023



NÖRDIKA – Squeeze Paradise (official music video)



Victor Gulick - Let's Dance (Official Lyric Video)



COSMINA-Indestructibile



Корина Иванов – When Love’s Real

  • Сегодня, 08:58
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