Депутаты молдавского парламента на заседании 2 февраля приняли в окончательном чтении поправки в Уголовный Кодекс. Они предполагают наказание за создание незаконной информационной структуры, призывы к сепаратизму, а также за установление и поддержание связи с иностранным государством, иностранной организацией или их представителями в целях шпионажа и измене родине. За проект поправок проголосовали 60 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), против проголосовал депутат-социалист Федор Гагауз, остальные депутаты не приняли участие в голосовании, сообщает newsmaker.md.
Основная цель поправок, как указано в информационной записке — приведение нормативной базы в области государственной безопасности в соответствие с реальной обстановкой в сфере борьбы с рисками и угрозами, «порождаемыми подрывными разведывательными действиями иностранных спецслужб в отношении Республики Молдова».
Помимо прочего в проекте поправок обозначается также новый вид преступлений против авиационной безопасности и безопасности аэропортов, а именно «незаконный пролет над воздушным пространством Молдовы объектов, используемых в военных целях».
Проект приняли в первом чтении 22 декабря. 26 января в парламенте прошли публичные слушания.
Отметим, что после принятия проекта в первом чтении власти ПМР потребовали разъяснений от Кишинева и заявили, что закон существенно повлияет на переговорный процесс. В бюро по реинтеграции Молдовы подчеркнули, что закон переговорам не помешает.