В рабочем кабинете Главы приднестровского государства прошла встреча Президента ПМР Вадима Красносельского с Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в РМ Олегом Васнецовым. Это первый контакт в 2023 году. Предыдущий разговор датирован декабрем минувшего года. Несмотря на непродолжительный период, прошедший между двумя встречами, повестка пополнилась новыми вопросами, требующими совместной работы над их решением, отметил Вадим Красносельский, приветствуя гостя.
Сохраняющая актуальность тема – переговорный процесс в формате «Постоянного совещания…». Вадим Красносельский подчеркнул, что считает «5+2» оптимальной работоспособной площадкой и выразил надежду на возобновление диалога в этом, доказавшем свою эффективность, формате. Глава приднестровского государства призвал всех участников, в том числе Российскую Федерацию, активизировать процессы, направленные на возобновление реальных переговоров. Вадим Красносельский убежден, что на работу самостоятельного по своей сути формата «5+2» не должны проецироваться двусторонние взаимоотношения стран-гарантов – России и Украины, сообщает пресс-служба президента ПМР
Президент говорил о значимости диалога на всех уровнях – рабочих групп, политпредставителей, первых лиц, отметив, что не исключает возможности проведения встреч руководителей республик.
Олег Васнецов обозначил заинтересованность в обсуждении вопросов переговорной повестки и стремление решить проблемные аспекты. Он упомянул предварительно запланированную на 17 февраля встречу политических представителей Приднестровья и Молдовы, а также возможный визит делегации ОБСЕ во главе с новым председателем европейской организации.
Говоря о двустороннем приднестровско-российском взаимодействии, Вадим Красносельский заметил, что его спектр широк и разнообразен: миротворчество, экономика, энергетика, социально-гуманитарные контакты, культура, образование.
«Я хотел бы подробнее остановиться на каждой позиции, на каждом вопросе, потому что от них зависит не только судьба Приднестровья в целом, но и судьба каждого человека, проживающего здесь. Я бы хотел уйти от глобального, поговорить о конкретном, касаясь заявлений граждан, поступающих в том числе в адрес Администрации Президента ПМР», – подчеркнул Вадим Красносельский.
Российский посол отметил, что внимательно наблюдает за событиями в Приднестровье. Он рассказал, что ознакомился с содержанием озвученного 17 января Послания Президента ПМР органам госвласти и управления, почерпнув важную для выстраивания дальнейших двусторонних взаимоотношений информацию.
В ходе встречи собеседники упомянули важную историческую дату: сегодня исполнилось 80 лет Сталинградской битве, победа советского народа в которой стала переломной в ходе Великой Отечественной войны, сообщает president.gospmr.org
Сегодня молдавский интернет-ресурс Deschide.md, освещая тему встречи с российским послом, отметили тем самым свою позицию:
фото: скрин заголовка статьи deschide.md от 02.02.2023 г.
Напомним, что сегодня, 2 февраля, так называемый "закон о сепаратизме" был принят в Молдове в окончательном чтении на открывшейся весенней сессии Парламента РМ. Депутаты молдавского парламента приняли в окончательном чтении поправки в Уголовный Кодекс. За проект поправок проголосовали 60 депутатов от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), против проголосовал один депутат-социалист, остальные депутаты не приняли участие в голосовании. В Уголовном кодексе Молдовы появятся новые статьи, в частности, «заговор против Молдовы» (от 2 до 7 лет тюрьмы) и «сепаратизм».