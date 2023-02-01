В Министерстве финансов определили наиболее частые нарушения со стороны налогоплательщиков за 2022 год.
Среди самых распространенных– непредоставление налоговой и финансовой отчётности, нарушение установленных сроков уведомления о создании либо ликвидации структурных подразделений, неуплата налога на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города либо района, сообщает пресс-служба ведомства.
В списке перечислено 45 пунктов, в которых подробно описаны встречающиеся нарушения действующего законодательства Приднестровья со стороны налогоплательщиков и предлагаются подробные меры по устранению и предотвращению соответствующих нарушений.
На сайте Минфина ПМР можно ознакомиться с полным перечнем часто встречающихся нарушений налогового законодательства, а также с информацией по их устранению и предотвращению в разделе: "Контрольно-надзорная деятельность", "Информация за 2022 год".