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Минфин проанализировал самые частые ошибки, допускаемые налогоплательщиками, и предложило способ их устранения

Минфин проанализировал самые частые ошибки, допускаемые налогоплательщиками, и предложило способ их устранения

В Министерстве финансов определили наиболее частые нарушения со стороны налогоплательщиков за 2022 год.

Среди самых распространенных– непредоставление налоговой и финансовой отчётности, нарушение установленных сроков уведомления о создании либо ликвидации структурных подразделений, неуплата налога на содержание жилого фонда, объектов социально-культурной сферы и благоустройство территории города либо района, сообщает пресс-служба ведомства.

В списке перечислено 45 пунктов, в которых подробно описаны встречающиеся нарушения действующего законодательства
Приднестровья со стороны налогоплательщиков и предлагаются подробные меры по устранению и предотвращению соответствующих нарушений.

На сайте Минфина ПМР можно ознакомиться с полным перечнем часто встречающихся нарушений налогового законодательства, а также с информацией по их устранению и предотвращению в разделе: "Контрольно-надзорная деятельность", "Информация за 2022 год".
  • Сегодня, 09:25
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