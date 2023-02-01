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В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

В США хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Крис Стюарт внес на рассмотрение палаты «Закон о защите детей от социальных сетей».

Соответствующий проект предусматривает запрет на использование социальных сетей для лиц, которым еще не исполнилось 16 лет. Автор инициативы полагает, что это решение позволит улучшить психическое здоровье детей, испытывающих грусть или безнадежность, передает aif.ru.

По словам Стюарта, американская молодежь сейчас сталкивается с «беспрецедентным кризисом в области психического здоровья». Республиканец считает, что никогда еще не было такого «депрессивного, тревожного и суицидального» поколения.

«Наша ответственность – это защитить их от корня проблемы: социальных медиа», – написал политик на своей странице в Twitter.

В связи с этим конгрессмен предложил среди прочего требовать при регистрации в соцсетях документы, подтверждающие реальный возраст пользователя.


  • Сегодня, 09:44
  • DTV
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