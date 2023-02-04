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Финляндия не захотела вступать в НАТО без Швеции

Финляндия не захотела вступать в НАТО без Швеции
ФОТО: GLOBAL LOOK PRESS

Финляндия не вступит в НАТО без Швеции, заявила глава финского правительства Санна Марин. Ранее Марин прибыла с визитом в Стокгольм.

По ее словам, безопасность двух стран связана, поэтому для альянса будет выгоднее принять их в свой состав одновременно, передает mk.ru.

Премьер-министр таким образом поставила точку в обсуждении вопроса о том, что Финляндии необходимо форсировать процесс принятия в НАТО, не оглядываясь на Швецию и ее разногласия с турецкой стороной. Ранее заявил министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто говорил, что Финляндия и Швеция могут вступить в НАТО в разное время.

Из-за антитурецких акций в Швеции и Дании процесс вступления Швеции в НАТО застопорился. Ультраправый активист датской антиисламистской партии «Жёсткий курс» Расмус Палудан, сжегший Коран перед посольством Турции в Швеции, повторил акцию в Дании. Политик также заявил, что будет сжигать Коран перед посольством Турции в Копенгагене каждую пятницу, «пока Швеция не будет принята в НАТО».

Глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём заявил, что «провокации с сожжением Корана в Стокгольме ужасны», однако в Швеции действует свобода выражения мнений, а само правительство не поддерживает исламофобские настроения среди населения. Позднее министр нацобороны Турции Хулуси Акар сообщил, что визит его шведского коллеги Пола Йонсона, который был запланирован на 27 января, отменен. Стороны планировали обсудить членство Швеции в НАТО.


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