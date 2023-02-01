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Правительство утвердило стоимость услуг ледового катка «Снежинка»

Правительство утвердило стоимость услуг ледового катка «Снежинка»

Правительство Приднестровья утвердило на 2023 год предельные уровни тарифов на новые платные услуги, оказываемые Ледовым катком «Снежинка».

Теперь, двухчасовое катание для одного взрослого обойдется в 12 рублей, для ребенка - 7 рублей. Но дополнительно придется заплатить 3 рубля за аренду коньков.

Правительство утвердило стоимость услуг ледового катка «Снежинка»

Открытие катка планируется во второй половине февраля, сообщает пресс-служба Правительства.
  • Сегодня, 10:56
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