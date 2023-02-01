Согласно отчету, операционная прибыль компании в четвертом квартале 2022 года составила 18,1 млрд долларов, что на 17% меньше, чем в прошлом году -21,9 млрд долларов. Чистая прибыль снизилась на 34% по сравнению с прошлым годом, (с 20,6 млрд долларов до 13,6 млрд долларов).
Цифры за весь 2022 финансовый год были менее мрачными: операционная прибыль упала на 5%, а чистая прибыль упала с 76 млрд долларов до 60 млрд долларов (-21%). Интересно, что общая выручка выросла на 1% в годовом исчислении до $76 млрд, что указывает на увеличение операционных расходов как основной фактор отрицательного роста в квартале.
Самыми продаваемыми устройствами американской компании Google в ее истории стали смартфоны Pixel 6a, 7 и 7 Pro, заявил генеральный директор материнской компании Alphabet Сундар Пичаи. Об этом сообщает Android Police.
«Pixel 6A, 7 и 7 Pro 2022 года — это самые продаваемые гаджеты, которые мы когда-либо выпускали. И мы увеличили долю на каждом рынке, на котором работаем в этом году», — отметил он.
Тем не менее Google по-прежнему занимает небольшую долю рынка мобильных устройств, пока компания не входит в пятерку главных мировых игроков. Однако Пичаи заверил инвесторов, что смартфоны имеют важную роль для корпорации.
«Очень, очень доволен тем, как Pixel справился со сложной ситуацией на рынке. Послушайте, я думаю, что наш портфель гаджетов невероятно важен. Это то, что позволяет нам инвестировать и продвигать инновации», — добавил глава Alphabet.
Финансовый директор Alphabet Рут Порат рассказала о планах Google по усилению внимания к своим телефонам Pixel в 2023 году, заявив, что «мы продолжаем делать значительные инвестиции, особенно в поддержку инноваций в нашем семействе Pixel». Пичаи отразил это мнение, добавив: «Мы работаем над улучшением экономики и оборудования, поскольку мы больше внимания уделяем линейке Pixel и нашей общей структуре затрат».