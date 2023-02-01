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Разработан новый порядок проведения ЕГЭ в России

Разработан новый порядок проведения ЕГЭ в России

Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Проект документа опубликовали 3 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.

«Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — говорится в документе.

Сообщается, что школьники, пишущие ЕГЭ, будут иметь возможность изменить перечень предметов, которые они указали в заявлении. Кроме того, при наличии уважительных причин можно будет внести корректировки в сроки написания экзамена.

Военнослужащие, которые служат по призыву или по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ в месте службы.

Также сообщается о планах изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения. Таким образом, вместо первой рабочей среды мая будет вторая среда апреля.

Сейчас документ находится на стадии публичных обсуждений. Предполагается, что в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.

В целом в 2023 году ЕГЭ будет проходить, как и раньше. Выпускникам предстоит сдать минимум четыре дисциплины, из которых две обязательны для всех: русский язык и математика, базовая или профильная. Еще два или более предметов школьник выбирает самостоятельно в течение учебного года.

23 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому «российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных стран, получат документы об образовании на основе промежуточных экзаменов».

«Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных стран, получат документы об образовании на основе промежуточных экзаменов», — сообщается на сайте правительства России.

Как отмечается в сообщении, утвержденные особенности коснутся учеников, которые проживают за границей и учатся в школах при посольствах, обучаются дистанционно или находятся на семейном обучении.
  • Сегодня, 11:37
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