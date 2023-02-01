Минпросвещения России разработало новый порядок проведения ЕГЭ. Проект документа опубликовали 3 февраля на портале проектов нормативных правовых актов.
«Утвердить прилагаемый порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», — говорится в документе.
Сообщается, что школьники, пишущие ЕГЭ, будут иметь возможность изменить перечень предметов, которые они указали в заявлении. Кроме того, при наличии уважительных причин можно будет внести корректировки в сроки написания экзамена.
Военнослужащие, которые служат по призыву или по контракту и поступают в военные вузы, смогут подавать заявления об участии в ЕГЭ в месте службы.
Также сообщается о планах изменить дополнительную дату проведения итогового сочинения. Таким образом, вместо первой рабочей среды мая будет вторая среда апреля.
Сейчас документ находится на стадии публичных обсуждений. Предполагается, что в случае принятия он вступит в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать шесть лет.
В целом в 2023 году ЕГЭ будет проходить, как и раньше. Выпускникам предстоит сдать минимум четыре дисциплины, из которых две обязательны для всех: русский язык и математика, базовая или профильная. Еще два или более предметов школьник выбирает самостоятельно в течение учебного года.
23 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому «российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных стран, получат документы об образовании на основе промежуточных экзаменов».
«Российские школьники, которые учатся за границей и не смогут пройти государственную итоговую аттестацию из-за организационных сложностей, вызванных действиями недружественных стран, получат документы об образовании на основе промежуточных экзаменов», — сообщается на сайте правительства России.
Как отмечается в сообщении, утвержденные особенности коснутся учеников, которые проживают за границей и учатся в школах при посольствах, обучаются дистанционно или находятся на семейном обучении.