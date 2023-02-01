Над территорией США несколько дней назад появился китайский аэростат. В Соединенных Штатах его приняли за разведывательный, в то время как в КНР заверяли, что это отклонившийся от курса метеозонд. В итоге шар был сбит. ТАСС собрал главное о ситуации.
Обнаружение шара
Пентагон сообщил 2 февраля о появившемся над континентальной частью США китайском аэростате. В ведомстве тогда заявили, что это разведывательный шар. Позднее Пентагон отметил, что появление китайского зонда нарушает международное право.
Китай назвал замеченный над Соединенными Штатами объект метеорологическим зондом. В МИД КНР пояснили, что из-за сильного западного ветра аэростат потерял контроль и отклонился от заданного курса. Ведомство призвало избегать спекуляций на тему "шпионского шара".
Представитель Министерства обороны США высокого ранга заявил, что китайский зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января, в воздушное пространство Канады - 30 января. 31 января, по его словам, шар вернулся в воздушное пространство Соединенных Штатов над северной частью штата Айдахо. У ВС США "не было возможности выстрелить по нему над акваторией после того, как он вошел в воздушное пространство Аляски", пояснил представитель Пентагона.
Реакция властей США и КНР
В связи с инцидентом госсекретарь США Энтони Блинкен отложил визит в Китай, вашингтонская администрация поддержала это решение. При этом он подтвердил намерение поддерживать контакты с Пекином. В МИД КНР заявили, что перенос визита Блинкена является "делом самих Соединенных Штатов".
В беседе с главой канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая, членом Политбюро Ван И госсекретарь США назвал инцидент с метеозондом КНР нарушением суверенитета Соединенных Штатов. О том же заявил представитель Госдепартамента высокого ранга. Сам Ван И указал на неприемлемость шумихи, которую создали США из-за случайного проникновения китайского воздушного шара в американское воздушное пространство.
В Конгрессе потребовали от президента США Джо Байдена немедленно сбить "китайский шпионский шар". Американский лидер сначала проигнорировал вопросы про аэростатом, которые ему пытались задать 3 февраля во время посвященного экономике подхода к журналистам. На следующий день Байден заявил, что США "позаботятся" о ситуации вокруг метеозонда КНР.
Уничтожение шара
Президент США не уточнил, что имел в виду под "заботой". Однако вскоре министр обороны США Ллойд Остин объявил, что зонд сбит. В операции были задействованы истребители F-22 с базы ВВС в Лэнгли (штат Вирджиния). По данным источника CNN, по цели выпустили одну ракету AIM-9X.
МИД КНР 5 февраля выразил протест против действий США, в результате которых был сбит китайский аэростат. Днем ранее протест был выражен "в связи с тем, что некоторые политики и СМИ в США воспользовались указанной темой, чтобы оклеветать и подвергнуть нападкам КНР". В ведомстве заверили, что появление воздушного шара над США - "абсолютная случайность, к которой привели форс-мажорные обстоятельства".
Байден сообщил, что приказывал сбить китайский метеорологический зонд 1 февраля "как можно скорее", но Минобороны рекомендовало подождать с этим из-за вопросов безопасности.