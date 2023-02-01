4 февраля, в порту Рени Одесской области затонула румынская баржа, в которой было 860 тонн пшеницы. Об этом сообщил со ссылкой на владельца судна румынский канал StirileProTV.
Во время грузовых работ на Дунае вода начала поступать в машинное отделение. Пятеро моряков из Румынии "ничего не могли сделать, чтобы баржа не затонула".
Сообщается, что судно принадлежит компании из Констанцы.
Ранее сообщалось, что в ЕС не намерены ограничивать импорт агропродукции из Украины. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что Европейский союз не планирует введение отмененных ранее пошлин на украинскую сельхозпродукцию, несмотря на негативное влияние на фермеров некоторых стран. Об этом он сообщил по итогам совета профильных министров государств ЕС в Брюсселе, пишет DW.