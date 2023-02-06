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В России будут собирать ДНК у всех подозреваемых и осужденных

В России будут собирать ДНК у всех подозреваемых и осужденных

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации (сбору ДНК). Соответствующий документ опубликован 6 февраля, сообщает ТАСС

Ранее геномная регистрация была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.

Новые нормы устанавливают, что обязательный сбор и регистрация ДНК распространяются на всех осужденных к лишению свободы, а также на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и на лиц, подвергнутых административному аресту.

Согласно документу, осужденные и подозреваемые могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права на реабилитацию. То же самое могут сделать и лица, подвергшиеся административному аресту, в случае отмены постановления суда о совершенном ими правонарушении.

Закон, за исключением части положений, вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.
  • Вчера, 21:21
  • DTV
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