Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень тех, кто подлежит обязательной геномной регистрации (сбору ДНК). Соответствующий документ опубликован 6 февраля, сообщает ТАСС
Ранее геномная регистрация была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также для неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе следственных действий.
Новые нормы устанавливают, что обязательный сбор и регистрация ДНК распространяются на всех осужденных к лишению свободы, а также на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и на лиц, подвергнутых административному аресту.
Согласно документу, осужденные и подозреваемые могут потребовать уничтожения их геномной информации в случае возникновения у них права на реабилитацию. То же самое могут сделать и лица, подвергшиеся административному аресту, в случае отмены постановления суда о совершенном ими правонарушении.
Закон, за исключением части положений, вступает в силу по истечении 90 дней со дня его официального опубликования.