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Дорожные сводки по линии УГАИ МВД ПМР. За прошлую неделю в республике произошло 42 механических ДТП

Дорожные сводки по линии УГАИ МВД ПМР. За прошлую неделю в республике произошло 42 механических ДТП

За минувшую неделю в республике произошло 42 механических ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР..

Основные причины:
– не выдержали безопасную дистанцию – 9;
– не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 8;
– не предоставили преимущество в движении – 6;
– не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 6;
– ДТП по невнимательности водителей т/с – 3;
– ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 1;
– наезд на пешеходов – 1;
– наезд на велосипедистов – 1;
– не учли метеорологические условия – 1.

Оставили место ДТП 5 водителей, из них установлено – два.

Совершено два учётных ДТП, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.

Основные причины:
– наезд на пешеходов – 1;
– наезд на велосипедистов – 1.
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