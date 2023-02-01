За минувшую неделю в республике произошло 42 механических ДТП, сообщает пресс-центр МВД ПМР..
Основные причины: – не выдержали безопасную дистанцию – 9; – не убедились в безопасности манёвра при движении задним ходом – 8; – не предоставили преимущество в движении – 6; – не выполнили требование дорожного знака 2.4 «Уступите дорогу» – 6; – ДТП по невнимательности водителей т/с – 3; – ДТП в состоянии алкогольного опьянения – 1; – наезд на пешеходов – 1; – наезд на велосипедистов – 1; – не учли метеорологические условия – 1.
Оставили место ДТП 5 водителей, из них установлено – два.
Совершено два учётных ДТП, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести.
Основные причины: – наезд на пешеходов – 1; – наезд на велосипедистов – 1.