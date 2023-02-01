В Кишиневском международном аэропорту будет запущен новый механизм для оптимизации движения людей. Кроме того, ожидаются изменения в порядке пересечения сухопутной границы. Об этом сообщил начальник Пограничной полиции Росиан Василой в эфире передачи „La 360 de grade” („На 360 градусов”) на Радио-Молдова, - передает IPN.
Согласно новому механизму, граждане, которые будут пересекать границу с паспортами стран Европейского союза, пройдут контроль у стойки с надписью „EU PASSPORTS”, а пассажиры с паспортами не входящих в блок ЕС стран, пройдут контроль у стойки с надписью „ALL PASSPORTS”.
„Уже завтра мы обнародуем информацию. Сегодня я побывал в Кишиневском международном аэропорту. Практически мы находимся на последнем этапе испытания нового механизма оптимизации трафика через Кишиневский международный аэропорт. Например, отдельные потоки для граждан Республики Молдова и граждан Европы или категории других паспортов, это действия, которыми мы управляем в пилотном режиме, как и везде в ЕС. Двигаться нужно быстро, чтобы внедрить механизм к лету, а может быть, даже быстрее”, - сказал Росиан Василой.
Глава Пограничной полиции РМ отметил также, что в четверг, 9 февраля, министр внутренних дел Ана Ревенко подпишет Соглашение между Республикой Молдова и Румынией, на основании которого на КПП Государственной границы „Леушень-Албица” будет установлен скоординированный контроль только при въезде на территорию Румынии. Новый режим функциональности будет применяться в начале весны.