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МИД Японии сообщил о намерении решить территориальный вопрос с Россией

МИД Японии сообщил о намерении решить территориальный вопрос с Россией

Правительство Японии принимает санкционные меры против России из-за ситуации вокруг Украины, но в то же время нацелено на решение территориального вопроса и заключение мирного договора. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси в ходе выступления на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" - так здесь называют южную часть российских Курильских островов, передает ТАСС.

"Наша страна в тесном сотрудничестве с международным сообществом, начиная с членов Группы семи, принимает [против РФ] серьезные санкционные меры, - подчеркнул глава внешнеполитического ведомства. - Между тем, хотя отношения Японии и России находятся в тяжелом состоянии, мы твердо придерживаемся курса на решение территориального вопроса и заключение мирного договора".

Ранее японский премьер-министр Фумио Кисида заявил в ходе выступления на митинге, что Япония считает приоритетным вопрос возобновления безвизовых обменов с РФ, а также назвал прискорбным отсутствие мирного договора с Россией.

Япония считает возобновление безвизовых обменов с РФ, включая посещение могил родственников бывших японских жителей южной части российских Курильских островов, приоритетным вопросом в российско-японских отношениях Об этом заявил во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" - так здесь называют южную часть российских Курильских островов.

"Возобновление программы обменов с четырьмя северными островами (южная часть Курильских островов - прим. ТАСС), включая посещение могил, является одним из наиболее приоритетных направлений в будущем японо-российских отношений, и я очень надеюсь, что ситуация сложится таким образом, что эти программы будут возобновлены как можно скорее", - сказал он.

В соответствии с принятым в 1981 году правительством Японии решением "Общенациональные митинги за возвращение северных территорий" ежегодно проводятся 7 февраля в память о подписанном в этот день в 1855 году первом русско-японском договоре. В таких собраниях традиционно принимают участие министры, депутаты обеих палат парламента от правящей и оппозиционных партий, а также бывшие жители южной части Курил. Ультраправые группы используют это как повод для антироссийских выступлений на улицах городов и перед представительствами РФ, которые полиция берет под усиленную охрану.

Япония заявила о желании заключить мирный договор с Россией

Япония, несмотря на тяжелую ситуацию в отношениях с Россией, хотела бы заключить мирный договор, поскольку считает его отсутствие спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны прискорбным. Об этом заявил во вторник премьер-министр Японии Фумио Кисида на "Общенациональном митинге за возвращение северных территорий" - так здесь называют южную часть российских Курильских островов.

"Крайне прискорбно, что спустя 77 лет после окончания войны вопрос о северных территориях остается нерешенным, а между Японией и Россией до сих пор не заключен мирный договор. В настоящее время японо-российские отношения находятся в тяжелом положении в связи с агрессией России на Украине. Однако правительство Японии твердо намерено решить территориальный вопрос и заключить мирный договор", - сказал он.

Впервые за три года мероприятие организовано в очном формате без каких-либо ковидных ограничений. В районе Национального театра, где проходит митинг, усилены меры безопасности. Сюда стянуты многочисленные полицейские патрули, перед входом проводится досмотр, внутрь здания запрещено проносить крупные сумки и рюкзаки, зонты, бутылки с водой и другими напитками. Усиление мер на мероприятиях, где выступают первые лица страны связано с убийством бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которое произошло летом прошлого года.

История вопроса
Москва и Токио с середины прошлого века вели переговоры с целью выработки мирного соглашения по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. После окончания войны весь архипелаг был включен в состав Советского Союза, однако Япония оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов. В то же время МИД РФ неоднократно подчеркивал, что суверенитет Москвы над этими территориями, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, не подлежит сомнению.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу.

В марте 2022 года МИД РФ заявил, что Москва прекращает переговоры с Токио по вопросу мирного договора из-за введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Москва также вышла из диалога с Токио о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу, передает ТАСС.

  • Сегодня, 09:48
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