Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур по жертвам землетрясения до 12 февраля
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил семидневный траур в связи с землетрясением, унесшим жизни более 1600 граждан страны, передает ria.ru.
"Объявлен семидневный общенациональный траур. Вплоть до заката солнца 12 февраля флаг Турции по всей стране и в зарубежных представительствах будет приспущен", - написал Эрдоган в телеграм-канале.
Утром в понедельник землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, это, по словам Эрдогана, стало самым сильным землетрясением с 1939 года. По последним данным, погиб 1651 человек, пострадали более 11 тысяч. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, подземные толчки ощутили и в столице Ливана Бейруте. В Сирии число жертв на данный момент составляет более 530 человек, пострадали почти 1350. Около 13.25 мск произошло еще одно землетрясение - магнитудой 7,6, по оценкам турецких сейсмологов.