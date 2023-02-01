Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценила как опасную для здоровья детей и матерей маркетинговую практику производителей молочных смесей. В распространенном в среду в Женеве пресс-релизе она призвала страны принять меры для поддержки грудного вскармливания.
ВОЗ ссылается на три статьи, опубликованные в британском журнале The Lancet, в которых негативно оценена маркетинговая практика производителей молочных смесей. Подчеркивается, что влияние этой отрасли, в том числе проводимое ею лоббирование против мер поддержки грудного вскармливания, "серьезно угрожает здоровью и правам женщин и детей", передаёт ТАСС
Как пояснил научный сотрудник ВОЗ Найджел Роллинз, "необходимы действия в различных сферах общества, чтобы лучше помочь матерям кормить грудью столько, сколько они хотят". Кроме того, требуются усилия по противодействию "эксплуататорскому маркетингу" производителей молочных смесей.
В ВОЗ исходят из того, что грудное вскармливание приносит большую пользу младенцам, "помогая детям выжить и развиваться в полной мере, обеспечивая их энергией, снижая риск инфекций, а также уровень ожирения и хронических заболеваний в более позднем возрасте".
Тем не менее, сейчас в мире лишь примерно половину из новорожденных "прикладывают к груди в течение первого часа жизни", а в возрасте до шести месяцев "менее половины детей находятся на исключительно грудном вскармливании".
Учитывая важную роль грудного вскармливания для здоровья, авторы статей в The Lancet рекомендуют усилить его поддержку в системах здравоохранения и социальной защиты и, в частности, "гарантировать достаточный оплачиваемый отпуск по беременности и родам".
Согласно приведенным в публикациях данным, на настоящий момент около 650 млн женщин "не имеют надлежащей защиты материнства", а "маркетинговые заявления и стратегическое лоббирование" со стороны производителей молочных смесей усугубляют проблемы, с которыми сталкиваются родители, опасающиеся за здоровье и поведение младенцев.
Утверждается, в частности, что коммерческие молочные продукты "помогают при коликах или продлевают ночной сон", снижают беспокойство у детей.
Авторы статей в The Lancet считают, что при надлежащей поддержке грудного вскармливания опасения родителей "можно решать с помощью исключительно грудного вскармливания"