Верховный Совет ПМР выступил с официальным заявлением в связи с деструктивными действиями Молдовы по отношению к Приднестровью, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Сегодня, 8 февраля, на пленарном заседании депутатский корпус единогласно поддержал заявление Верховного Совета ПМР об угрозах эскалации напряженности и дестабилизации системы региональной безопасности. В заявлении приднестровские парламентарии осуждают агрессивные действия Молдовы и призывают международных участников процесса молдо-приднестровского урегулирования дать оценку действиям молдавской стороны.
Текст заявления без изменений:
«Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики заявляет о крайне тревожной ситуации, складывающейся в процессе молдо-приднестровского урегулирования в связи с законодательными решениями Молдовы, открывающими путь к нарушению прав и свобод приднестровских граждан и несущими прямую угрозу их личной безопасности.
Принятые Парламентом Республики Молдова 2 февраля 2023 года поправки в собственное уголовное законодательство, содержащие такие политизированные понятия, как «сепаратизм», «антиконституционный субъект», «самопровозглашенная власть», «заговор против Молдовы» и ряд иных, несут очевидную антиприднестровскую направленность и провоцируют новый кризис в процессе урегулирования.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики разделяет позицию Министерства иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, оценивающего такие действия Молдовы как «акт агрессии, направленный на подрыв переговорного процесса, и осознанный пролог к массовым нарушениям прав человека».
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики напоминает, что на протяжении последних трёх десятилетий, несмотря на принципиальные различия политических позиций, сторонам конфликта удавалось сохранять консенсус относительно общей ответственности за сохранение стабильности и безопасности.
Однако последние односторонние действия Молдовы не только свидетельствуют об отказе официального Кишинёва от данного подхода, но и открывают возможности для перетока напряжённости из других конфликтных зон, что полностью противоречит жизненным интересам народов и Приднестровья, и соседней Молдовы.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики призывает участников процесса молдо-приднестровского урегулирования, а также международные организации дать оценку действиям молдавской стороны, ставшей на путь дискриминации народа Приднестровья за собственные политические взгляды и убеждения, и не допустить репрессий в отношении приднестровских граждан.
Депутатский корпус законодательного органа Приднестровской Молдавской Республики, действуя в интересах приднестровского народа, подтверждает свою твердую приверженность равноправному диалогу и урегулированию конфликтов мирными политическими средствами.
Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики предостерегает законодателей и руководство Молдовы от реализации репрессивных мер и заявляет, что вся ответственность за возможную эскалацию напряжённости и дестабилизацию региональной системы безопасности полностью ложится на молдавскую сторону», – говорится в заявлении Верховного Совета ПМР.
Заявление будет направлено в адрес международных участников переговорного процесса в формате «5+2».