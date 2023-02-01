Отчет о работе главы Слободзейского района 8 февраля Президенту ПМР Вадиму Красносельскому, Председателю Верховного Совета ПМР Александру Коршунову и парламентариям от района представил глава Василий Тищенко. В своем докладе он осветил основные аспекты жизни Слободзейского района в минувшем 2022 году.
Реализацию программ развития в минувшем году осложняли внешние обстоятельства, отметил глава. Но даже несмотря на это, в рамках Фонда капитальных вложений в Слободзейском районе удалось провести работы на 15 миллионов рублей. А всего за годы действия госпрограммы капвложений в социальную инфраструктуру района было вложено порядка 120 миллионов. В 2022-м особое внимание уделяли ремонту детских садов и школ района.
Многие социальные объекты Слободзейского района приводили в порядок в рамках муниципальных целевых программ, общая сумма финансирования которых составила 12 миллионов рублей. Помимо учебно-воспитательных заведений средства вкладывали в инфраструктуру сферы культуры и спорта – Дома культуры сел Кицканы и Коротное, а также ДЮСШ футбола. Велась работа по благоустройству городского пляжа, приводились в порядок административные здания, памятные места и мемориалы.
Глава района детально рассказал о ремонте дорог и обновлении сопутствующей инфраструктуры, о деятельности коммунальных предприятий. И подчеркнул, что Слободзейский район, прежде всего, аграрный. Василий Тищенко напомнил, что урожайность в прошлом году была невысокой из-за неблагоприятных погодных условий. В 2022-м поддержка в виде дотаций была предоставлена 19 хозяйствам, занятым в сфере животноводства на сумму 2,5 миллиона рублей. По окончании своего доклада Василий Тищенко ответил на вопросы парламентариев.
Так, депутат по избирательному округу №20 «Первомайский» Олег Василатий интересовался состоянием материально-технической базы коммунальных предприятий района и нуждаются ли они в государственной поддержке. Глава Василий Тищенко обратил внимание, что некоторые районные ПУЖКХ действительно находятся на грани. И привел в пример Глинянское ПУЖКХ. В крупных селах района или там, где успешно работают сельхозпроизводители, с подобной проблемой не сталкиваются.
О поддержке коммунальщиков в селе Парканы говорил и депутат по избирательному округу № 24 «Парканский» Иван Неделков. Он также поблагодарил за плодотворное сотрудничество и совместную работу районные власти.
Обсудили на совещании и необходимость укрепления авторитета и усиления практической значимости сельских и поселковых администраций. Отдельно остановились на проблематике налоговых недоимок по таким направлениям, как землепользование, предпринимательство, использование природных ресурсов. На эту проблему обратил внимание спикер парламента Александр Коршунов. В прошлом году, как отметил глава госадминистрации района в своем отчете, в Слободзее было собрано лишь 80% от плановых показателей по земельному налогу. Причина – неплательщики. С недобросовестными землепользователями сейчас ведется работа, добавил Василий Тищенко. Спикер напомнил, что Верховный Совет ПМР готов вносить необходимые изменения в законодательство, в том числе и ужесточение наказания для неплательщиков налогов. Проблема носит системный характер и требует соответствующего подхода к решению, говорили на совещании.
По итогам заслушанного отчета главы Слободзейскую госадминистрацию нацелили на оптимизацию затрат и активизацию работы в части развития экономики. Доходы и расходы района должны стремиться к равновесию, пока же разница между поступлениями в районную казну и тратами слишком велика. Президент Вадим Красносельский особо отметил, что больше внимания надо уделять малому и среднему бизнесу. Для аграрного района это направление так же значимо, как и для любого другого.
Работу Слободзейской госадминистрации глава государства признал удовлетворительной. Вадим Красносельский акцентировал внимание на личном вкладе в общее дело развития района Василия Тищенко и отметил высокий уровень межведомственного взаимодействия. В Верховном Совете ПМР интересы жителей района представляют 6 парламентариев.