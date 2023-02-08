С 8 февраля крупнейшая в мире биржа торговли криптовалютами Binance запретила открытие депозитов в долларах и снятие валюты США, как сообщает «Интерфакс» сегодня со ссылкой на саму компанию.
В Binance также уточнили, что запрет носит временный характер. Причину его введения в компании не стали раскрывать, добавив, что работа над возобновлением операций уже ведется, пишет EADaily
При этом долларовый запрет не затронул Binance.US, он касается только пользователей биржи за пределами Штатов. Но эксперты уже констатируют резкий рост оттока денег с криптовалютных кошельков. За день составил больше 172 млн долларов.
Ранее EADaily информировало о запрете международным депозитарием Euroclear операций с рублем. Компания перестала принимать российскую валюту для расчетов, а также отключила счет в кассовом корреспонденте на территории Москвы.