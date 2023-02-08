фото: Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент Республики Молдова Майя Санду на третьей конференции Платформы поддержки Молдовы, 21 ноября 2022 г.
За первые 11 месяцев 2022 года правительство Молдовы получило внешнюю финансовую помощь 978,8 млн евро. Около 80 процентов из этой суммы составляют кредиты и чуть более 20 процентов — гранты. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные Europa Liberă министерством финансов.
Иностранные партнеры также предоставили Молдове за этот период около 200 млн леев на поддержку украинских беженцев.
Гранты и кредиты
В своем ответе на запрос Europa Liberă, министерство финансов объяснило, что в январе-ноябре 2022 года в национальный публичный бюджет были выделены гранты на общую сумму 3,577 млрд леев, из которых более 2,9 млрд леев поступило в государственный бюджет, который является частью национального.
Еще 630,5 млн леев были предоставлены в виде грантов под различные проекты.
В то же время, из более чем 12,8 млрд леев, поступивших в виде внешних займов, более 7,7 млрд леев были направлены в государственный бюджет, а чуть более 5 млрд леев — на финансирование проектов.
Таким образом, объем внешних средств, которые были направлены в государственный бюджет Молдовы, составил более 20 миллиардов леев или около одного миллиарда евро.
Внешняя помощь — это прямая поддержка для финансирования бюджетного дефицита, прямые финансовые пожертвования на счета правительства, возмездные и безвозмездные ресурсы для реализации правительственных проектов развития, для местных органов власти и предприятий государственного сектора.
Из средств, выделенных в государственный бюджет, 90 млн евро поступило от Европейской комиссии; 9,24 млн долларов — от Всемирного банка; 10,40 млн евро — от правительства Румынии и 40 млн евро — от правительства Германии.
Министерство финансов утверждает, что эти деньги пошли на «финансирование приоритетов государственного бюджета», покрытие расходов, связанных с повышением стоимости услуг теплоэнергии для образовательных учреждений, и на финансирование капитальных вложений бюджетных органов».
Внешняя финансовая помощь составила примерно 18,6% от госбюджета за 11 месяцев 2022 года (58,6 млрд леев). Власти: «Рост объемов внешней помощи обусловлен проевропейским вектором» Финансовая поддержка Молдовы со стороны внешних партнеров увеличилась после отстранения демократов от власти летом 2019 года. В своем ответе Europa Liberă, министерство финансов отмечает, что «в течение 2019-2022 годов наблюдается тенденция к росту притока иностранной помощи».
Всего за этот период (2019-2022 г.) Молдова получила внешнюю финпомощь в размере около 3,5 млрд евро (около 69,5 млрд леев), из которых 35,6% Молдова получила в 2021 году и 28% — за 11 месяцев 2022 года.
«Рост внешних финансовых средств в 2021 и 2022 годах обусловлен поддержкой внешними партнерами проевропейского вектора политики правительства Молдовы, а также направлением чрезвычайной помощи населению, бизнесу и секторам экономики, пострадавшим от многочисленных кризисов», — говорится в ответе Минфина.
Министерство отмечает, что с 2021 года несколько стран, таких как Норвегия, Италия, Испания и Ирландия, которые ранее не рассматривали Молдову в качестве приоритетной страны для оказания помощи, значительно увеличили свою поддержку, в частности, для поддержки украинских беженцев. Эксперт: «Внешняя финансовая помощь свидетельствует об экономической и социальной несостоятельности Молдовы» Экономический эксперт Виорел Гырбу, которого Europa Liberă попросила прокомментировать ситуацию, сказал, что иностранная финансовая помощь зависит от политических сил, которые руководят Молдовой.
Он отмечает существенное увеличение этих средств в последние годы, говоря, что, например, в случае с грантами, сумма удвоилась в 2022 году по сравнению с 2019 годом. Это, по его версии, свидетельствует о политических предпочтениях доноров к нынешнему правительству, и в меньшей степени к ситуации в стране.
«Если смотреть с точки зрения этих цифр, которые сильно отличаются друг от друга, от одного правительства к другому, то иностранная помощь выступает как инструмент влияния на политические решения, на поддержку некоторых политических сил в Молдове. Внешняя финпомощь — это, прежде всего, признак экономической и социальной несостоятельности Молдовы, которая сильно зависит от внешних сил», — сказал экономист.
«Долги — бремя для государственных финансов»
Говоря о том, что 80% иностранной помощи составляют кредиты, Виорел Гырбу пояснил, что накопление этих кредитов в течение долгих лет оказывает влияние на государственный бюджет, причем платежи по обслуживанию внешнего долга составляют наибольшую сумму в общем увеличении расходов в 2022 году по сравнению с предыдущим годом.
«Речь идет не о расходах на социальную сферу, на энергоносители, а именно на выплаты по кредитам. Они являются огромным бременем для молдавских государственных финансов», — сказал Гырбу.
В то же время он отмечает, что правительство заменило внутренние кредиты, взятые по очень высоким процентным ставкам, до 24%, иностранными кредитами, предоставленными на льготных условиях, с процентными ставками ниже 5%.
«Кредиты, предоставленные иностранными партнерами, позволили нам сократить уровень внутренней задолженности. Доноры понимают макроэкономическую ситуацию в Молдове и, предоставляя внешнюю помощь в виде кредитов, думают о способности [Молдовы] их погасить», — сказал эксперт.
Сколько денег было собрано благодаря «Платформе поддержки Молдовы» В 2022 году состоялись три министерские конференции «Платформы поддержки Молдовы» - в Берлине (5 апреля), Бухаресте (15 июля) и Париже (21 ноября).
На трех этих встречах внешние партнеры объявили о финансовых и гуманитарных обязательствах для Молдовы на сумму около 1,4 млрд евро. В Кишинев из этих средств поступили уже 420,64 млн евро и 42,44 млн долларов.
Министерство финансов отмечает, что значительная часть поддержки, объявленной на этих конференциях, управляется не правительством, а агентствами ООН и бенефициарами различных инвестиционных проектов.
Часть помощи, о которой было объявлено в Бухаресте, Берлине и Париже, не новая, а касается текущих и реализуемых инвестиционных проектов и гуманитарной помощи.
Кредиты, объявленные внешними партнерами по развитию и международными финансовыми институтами, будут привлекаться по мере необходимости правительством Молдовы.