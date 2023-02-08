фото: Президент Франции Эммануэль Макрон и Президент Республики Молдова Майя Санду на третьей конференции Платформы поддержки Молдовы, 21 ноября 2022 г.

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