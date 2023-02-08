Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel) вручена премия мира Феликса Уфуэ-Буаньи, учрежденная Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Церемония вручения состоялась 8 февраля, в Ямусукро - столице Кот-д’Ивуара. В честь первого президента этой африканской страны и названа награда. Это событие совпало с 50-летием Фонда исследования мира имени Феликса Уфуэ-Буаньи, на которое приглашены главы государств Африки, сообщает dw.com
О приезде Меркель в столицу Кот-д’Ивуара напоминают огромные плакаты с ее изображением.
Люди на улицах Ямусукро восхищены Ангелой Меркель. "Я прочитал в газете, что она получит премию мира Феликса Уфуэ-Буаньи. Она это заслужила, потому что она - потрясающая женщина. Она многое сделала для мира", - говорит одна из местных жительниц в интервью DW. Другая собеседница добавляет: "Она действительно удивительная женщина. Мы бы хотели быть такой, как она". "Она была настоящим лидером. Она многого достигла. Она способствовала тому, чтобы мигранты оказались в Европе, и открыла двери для многих тысяч беженцев", - хвалит Меркель еще одна горожанка.
Меркель оставила след в истории
Экс-канцлер ФРГ удостоена премии ЮНЕСКО за вклад в урегулирование кризиса, возникшего в Европе в 2015 году в связи с огромным наплывом беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана. Тогда ей хватило мужества открыть свою страну для многих тысяч беженцев. Фраза Ангелы Меркель, произнесенная 31 августа 2015 года - "Мы справимся", - вызвала одновременно и уважение, и критику в адрес тогдашнего канцлера и вошла в историю. Меркель в тот момент дала позитивный сигнал миграционной политике.
"Все члены жюри были тронуты вашим решением от 2015 года принять более миллиона беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и Эритреи", - отметил председатель жюри, лауреат Нобелевской премии мира за 2018 год Денис Муквеге за день до вручения награды. Это урок, который Меркель оставила в истории, подчеркнул Муквеге.
Напомним, что в первые премию за вклад в дело мира ЮНЕСКО вручила в 1989 году. Получателями ее могут стать различные фонды или учреждения, а также люди, которые сделали что-то важное и значимое для продвижения или обеспечения мира на планете, а также его исследования.
Что предшествовало решению, по которому Ангела Меркель награждена ЮНЕСКО?
Напомним, что критически большой поток беженцев сформировался в 2015 году в направлении с Ближнего Востока в Европу. В это время Европейскому союзу пришлось утвердить квоту, по которой страны могли принять у себя не более 120 тысяч человек. Причем почти третью часть из них — около 40 тысяч человек — приняла Федеративная Республика Германия. Причем уже тогда за принятое непростое решение Меркель удостоилась от журнала Time звания «человек года».
Всего на тот момент изъявили желание найти убежище в Европе — около 1,3 миллиона человек. Около 230 тысяч из них прибыли в первой половине 2015 года. Пунктами приема преимущественно стали пограничные зоны Италии, а также Греции.
К августу около 150 тысяч человек во временных палаточных лагерях у себя на территории приняла Венгрия. Причем многие из них пытались перебраться в Австрию или Германию. Пока в итоге Ангела Меркель не приняла историческое решение. Уже в последующие 3 месяца в Германию въехали 550 000 беженцев.