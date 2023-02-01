Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов (БКС) Молдовы внес в парламент законодательную инициативу о введении уголовной ответственности за призывы к ликвидации молдавской государственности и объединению с Румынией. Об этом заявил 8 февраля на брифинге депутат БКС Александр Нестеровский, сообщает ТАСС
"Мы предлагаем законопроект, согласно которому любые призывы к уничтожению Молдовы или объединению с другим государством будут уголовно наказуемы", - сказал Нестеровский. Он подчеркнул, что авторы инициативы считают "подрывом государственности" лозунги о присоединении Молдовы к Румынии, с которыми выступают несколько партий и общественных движений страны. "В других странах подобные призывы характеризуются как акт государственной измены", - пояснил депутат.
В марте 1918 года на фоне произошедшей в России революции Румыния ввела войска на территорию Бессарабской губернии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет страны") проголосовал за объединение. Правительство Советской России не признало аннексии, в 1940 году эта территория была возвращена в состав СССР. После распада СССР Молдова провозгласила независимость.
В Молдове ряд политических партий долгие годы продвигают идеи объединения двух стран с молчаливого согласия проевропейских правительств в Кишиневе. Однако ни одна из этих партий так и не сумела попасть в парламент. Оппозиция в РМ предложила законодательно запретить партии и движения, выступающие за ликвидацию молдавской государственности.
6 декабря прошлого года Институт маркетинга и исследований IMAS представил результаты опроса, согласно которым большая часть жителей Молдавии выступают против объединения страны с Румынией, эту идею поддержали лишь 37% респондентов