Тираспольский ФК «Шериф» минимально уступил сербскому «Партизану» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций УЕФА. Встреча, напомним, проходила на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Ее судьбу решил гол, забитый на 45-ой минуте нападающим гостей Рикарду Гомешем, сообщает moldfootball.com
При этом «Шериф» имел по ходу матча заметное игровое преимущество – и по владению мячом, и по числу ударов в створ ворот соперника.
«Партизан» почти весь второй тайм после удаления защитника Игора Вуячича оборонялся в меньшинстве. Однако тираспольчанам воплотить свои моменты в комфортный счет на табло так и не удалось.
Отметим, что достаточно хорошо проявили себя новички «Шерифа» - Амин Талал и Абдул Тапсоба.
Теперь 23 февраля тираспольской команде предстоит ответная игра с «Партизаном» в Белграде.