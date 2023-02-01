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«Шериф» уступил «Партизану» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций

«Шериф» уступил «Партизану» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций

Тираспольский ФК «Шериф» минимально уступил сербскому «Партизану» в первом матче 1/16 финала Лиги конференций УЕФА. Встреча, напомним, проходила на стадионе «Зимбру» в Кишиневе. Ее судьбу решил гол, забитый на 45-ой минуте нападающим гостей Рикарду Гомешем, сообщает moldfootball.com

При этом «Шериф» имел по ходу матча заметное игровое преимущество – и по владению мячом, и по числу ударов в створ ворот соперника.

«Партизан» почти весь второй тайм после удаления защитника Игора Вуячича оборонялся в меньшинстве. Однако тираспольчанам воплотить свои моменты в комфортный счет на табло так и не удалось.

Отметим, что достаточно хорошо проявили себя новички «Шерифа» - Амин Талал и Абдул Тапсоба.

Теперь 23 февраля тираспольской команде предстоит ответная игра с «Партизаном» в Белграде.

  • Сегодня, 08:03
  • DTV
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