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6 стран опубликовали декларацию против возвращения российских спортсменов на международные турниры

6 стран опубликовали декларацию против возвращения российских спортсменов на международные турниры

6 стран опубликовали декларацию против возвращения российских и белорусских спортсменов на международные турниры, документ опубликован на портале Іnside the Games, сообщает mk.ru.

Декларацию подписали министры спорта Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии, Польши и Словакии. В документе говорится, что в настоящее время вопрос возвращения российских и белорусских спортсменов находится на стадии обсуждения. Представители вышеупомянутых стран заявили о необходимости «отстаивать позицию недопуска России и Беларуси к участию в международных спортивных соревнованиях в любой форме».

Ссылаясь на свой «исторический опыт», они считают, что ослабление ограничений «было бы неправильным сигналом». Страны, подписавшие декларацию, утверждают, что «с удивлением и возмущением» узнали о планах МОК, касающихся возможности участия российских и белорусских атлетов в международных спортивных турнирах, в том числе в Олимпийских играх. Предложение МОК они назвали «ужасным».

Президент МОК Томас Бах заявил, что спортсмены из РФ и Беларуси могли бы выступить на Олимпийских играх в 2024 году в нейтральном статусе. Спортивный чиновник признал, что их недопуск на игры не соответствует ценностям и миссии Олимпийской хартии. Позднее МОК сообщил, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в ОИ 2024 года еще не принято.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

  • Сегодня, 08:25
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