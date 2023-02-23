Освободившемуся после тюремного заключения в Мексике сфинксу ищут новый дом
Освободившемуся после тюремного заключения в Мексике коту сфинксу городские власти решили найти новый дом. Соответствующую информацию приводит агентство Reuters.
На размещенных кадрах видно, что на теле животного изображены татуировки, одна из которых содержит фразу «Сделано в Мексике». Как стало известно, питомец принадлежал крупной преступной группировке. После ареста членов картеля Синалоа кот находился под заключением и отбывал наказание вместе со своим хозяином Эрнесто Арнольдо Пиньоном.
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters
«Кот очень общительный и находится в отличной форме, у него нет инфекций», — сообщил директор по экологии города Сьюдад-Хуарес Сезар Рене Диас.
Известно, что в январе в тюрьме произошел бунт, в результате которого 25 осужденных сбежали. Среди них также был владелец сфинкса.
Сообщается, что после произошедшего полицейские решили передать кота в приют, где ему найдут подходящую семью.