УЕФА обнародовал топ-6 красивейших сейвов голкиперов по итогам этой недели в Лиге конференций.
В шестёрку лучших вошёл сейв украинского вратаря тираспольского «Шерифа» Максима Коваля – он проявил себя в победном матче против сербского «Партизана» (3:1), пишет noi.md.
Напомним, что тираспольский «Шериф» переиграл сербский клуб «Партизан» в двухматчевом противостоянии и впервые в своей истории вышел в 1/8 Лиги конференций. Следующий соперник «жёлто-чёрных» – французская «Ницца».
Первый матч тираспольчане проведут 9 марта дома, ответный – 16 марта на выезде.