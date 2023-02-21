В Германии зафиксировали пятый в мире подтвержденный случай полного излечения от ВИЧ. Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на abcnews.
Впервые об успешном лечении пациента из Дюссельдофа стало известно в 2019 году, однако тогда исследователи не смогли предоставить информацию о полном излечении ВИЧ-инфицированного. В феврале 2023 года исследователи объявили, что у 53-летнего мужчины до сих пор нет обнаруживаемого вируса в организме, даже после прекращения приема лекарств от ВИЧ.
«Это действительно излечение, а не просто длительная ремиссия. Этот явно позитивный символ вселяет надежду, но предстоит еще много работы», — заявил врач Бьорн-Эрик Оле Дженсен.
По данным источника, пациент излечился после трансплантации стволовых клеток, которая обычно проводится только онкологическим больным. Основная цель пересадки — вылечить рак, однако в нескольких случаях эта процедура также привела к излечению от ВИЧ.
По статистике, около 38,4 млн человек во всем мире инфицированы ВИЧ. Современные лекарства способны подавлять вирус и помогают пациентам прожить долгие годы, однако терапию следует принимать пожизненно - при прекращении приема лекарств вирус вновь начинает распространяться.
Первым человеком, избавившимся от ВИЧ, был Тимоти Рэй Браун, также известный как «берлинский пациент». Впоследствии ученые объявили об еще нескольких случаях излечения от вируса. Все пациенты перенесли трансплантацию стволовых клеток для лечения рака крови, а их доноры имели мутацию, обеспечивающую устойчивость к ВИЧ (она присутствует только у 1% населения Земли).
Ученые подчеркнули, что факты полного избавления от ВИЧ вселяют надежду, однако впереди еще много работы. Трансплантация стволовых клеток слишком опасна, чтобы предлагать ее всем инфицированным. Но новые данные могут указать направления для разработки более щадящей терапии.