Лидер сборной Аргентины Лионель Месси сравнялся с португальцем Криштиану Роналду и поляком Робертом Левандовским по количеству наград The FIFA Best
Форвард сборной Аргентины и французского ПСЖ Лионель Месси во второй раз в карьере стал лауреатом премии The FIFA Best как лучший игрок года. Награждение состоялось 27 февраля.
По этому показателю игрок сравнялся с португальцем Криштиану Роналду и поляком Робертом Левандовским. Никто не становился лауреатом The FIFA Best в номинации «Футболист года» больше двух раз, пишет sportrbc.ru.
В шорт-лист номинантов на премию также входили французские нападающие Карим Бензема («Реал», Испания) и Киллиан Мбаппе (ПСЖ).
ФИФА в седьмой раз признала Месси лучшим игроком года. Больше наград от нее не получал ни один футболист или футболистка. Шесть раз лучшей признавалась бразильянка Марта.
Впервые Месси получил от ФИФА приз как лучший футболист в 2009 году. Он стал последним лауреатом премии «Игрок года ФИФА», которая вручалась с 1991-го. Следом аргентинец четыре раза из шести возможных завоевывал «Золотой мяч ФИФА» (2010, 2011, 2012, 2015), он выступает последним обладателем этой награды, а в 2019 году стал лауреатом The FIFA Best. Месси до сих пор считается единственным аргентинцем, который становился лучшим игроком года по версии ФИФА.
В прошлом году Месси впервые в карьере стал чемпионом мира и во второй раз был признан самым ценным игроком турнира. Вместе с французом Киллианом Мбаппе он стал лучшим бомбардиром ЧМ по системе «гол плюс пас» (7+3), а также вторым голеадором турнира, уступив все тому же Мбаппе (8).
Лауреаты определяются по итогам голосования представителей мировых СМИ, тренеров и капитанов национальных команд, а также посетителей сайта ФИФА. Приз вручается с 2016 года, первым обладателем стал Роналду. Последний стал также лауреатом в 2017-м, в 2018 году — хорват Лука Модрич, в 2019-м — Месси, а в 2020 и 2021 годах — Левандовский.
Критериями отбора номинантов на премию служили результаты в период с 8 августа 2021 по 18 декабря 2022 года.
В расширенный список вошли 14 футболистов.
Лауреаты остальных номинаций
Лучший тренер мужской команды — Лионель Скалони (сборная Аргентины) Лучший вратарь мужской команды — Эмилиано Мартинес (Аргентина/«Астон Вилла») Лучшая футболистка — Алексия Путеллас (Испания/«Барселона») Лучший тренер женской команды — Сарина Вигман (сборная Англии) Лучший вратарь женской команды — Мэри Ирпс (Англия/«Манчестер Юнайтед»)