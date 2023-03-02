Фото: Inquam Photos.Октав Ганя/ Премьер-министр Румынии Николае Чукэ.
У премьер-министра Румынии Николае Чукэ появился новый «почетный советник» — робот с искусственным интеллектом по имени ION. 1 марта у него был «первый рабочий день», сообщает eadaily.com ссылаясь на румынское издание News.ro.
Заседание правительства его председатель начал с сюрприза, представив министрам нового «коллегу».
«Таким образом, румынское правительство является первым на национальном и международном уровне, потому что мы обсуждаем первого правительственного советника, использующего искусственный интеллект. Это здесь, слева от меня. Я представляю его вам», — торжественно объявил премьер. Он подчеркнул, что возлагает на искусственный разум большие надежды и горд тем, что это 100% румынский проект.
«Румынское правительство делает первый шаг на национальном и международном уровнях, потому что мы говорим о первом правительственном советнике, который использует искусственный интеллект. Его имя ION происходит от зеркального отражения слова NOI (на румынском „Мы“)», — пояснил Чукэ.
Как объясняют разработчики, ION — это полностью румынская разработка, задача которой — собирать из интернета сообщения о «повседневных проблемах» граждан Румынии, а также распространять информацию среди чиновников «для реализации соответствующей государственной политики». Технически важность сообщений будет определяться количеством предпочтений в соцсетях. Впоследствии с помощью методов обработки естественного языка и глубокого обучения будут выделяться релевантные посты по темам, представляющим интерес для правительства Румынии.
«Ему будет предоставлена роль почетного советника премьер-министра, и я ценю то, что его роль заключается в том, чтобы помочь нам лучше помогать румынским гражданам, информируя правительство в режиме реального времени о предложениях, проблемах и пожеланиях румын», — заключил Николае Чукэ.