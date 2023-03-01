Историко-топонимическая комиссия Одессы рекомендовала переименовать Суворовский и Малиновский районы города. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на заявление Одесского горсовета.
Сообщается, что комиссия рекомендовала депутатам городского совета переименовать Суворовский район в Пересыпский, а Малиновский в Хаджибейский.
С начала 2022 года украинские власти проводят кампанию по «дерусификации». Как заявлял в конце 2022 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, за год в стране было переименовано 7,6 тыс. топонимов.
Эта кампания затронула и Одессу. 30 ноября депутаты Одесского горсовета проголосовали за демонтаж памятников основательнице Одессы Екатерине II и Александру Суворову (памятник полководцу был расположен в Суворовском районе). Власти города решили переименовать более 200 улиц, названия которых связаны с Россией, а Одесский хлебозавод заявил, что переименует батон Потемкинский в Гетманский.
Александр Суворов (1730-1800) — русский полководец. Сыграл выдающуюся роль в освобождении юго-западных земель Российской империи от многовекового турецкого ига в ходе русско-турецких войн конца XVIII века (1768-1774, 1787-1791). Под его командованием русские войска в 1790 году взяли штурмом турецкую крепость Измаил (в настоящее время Одесская область), считавшуюся неприступной.
Родион Малиновский (1898-1967) — уроженец Одессы, советский военачальник, маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза (1945, 1958). В годы Великой Отечественной войны командовал войсками Южного, Юго-Западного, 3-го и 2-го Украинского фронтов. В 1957–1967 годах — министр обороны СССР.