В России возмущены декларацией «об осуждении агрессии РФ против Украины», принятой накануне в парламенте Молдавии правящим большинством. Об этом написала сегодня, 3 марта, в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, в очередной раз призвав Кишинев прекратить антироссийскую риторику, передаёт eadaily.com
По ее словам, тем самым молдавские депутаты «солидаризировались с самыми одиозными заявлениями своих западных кураторов».
«2 марта молдавский парламент принял антироссийскую резолюцию, составленную в духе аналогичных опусов, которые ранее выпускались в европейских и евроатлантических структурах и отдельных странах ЕС и НАТО», — подчеркнула Захарова.
Дипломат добавила, что параллельно с этим искусственно нагнетается напряженность вокруг приднестровской проблемы. Кишинев закрывает глаза на попытки киевского режима расшатать ситуацию в этом регионе. Она обратила внимание на то, что новое правительство Молдавии, сформированное 16 февраля, продолжило традиции антироссийской риторики, градус которой все больше накаляется.
«По-прежнему тиражируются фейки о несуществующих планах Москвы по дестабилизации обстановки в стране, нагнетается атмосфера страха перед лицом вымышленной „российской угрозы“. Дополнительным поводом для эскалации русофобских настроений стала годовщина начала специальной военной операции. 24 февраля власти Молдавии в очередной раз осудили действия России и пожелали победы киевскому режиму», — напомнила Захарова.
При попустительстве молдавских властей у российского посольства в Кишиневе недавно состоялась очередная антироссийская сходка, сопровождавшаяся оскорблениями в адрес руководства РФ. Акт вандализма был совершен и в отношении Российского центра науки и культуры. В тот же день Совет по телевидению и радио Молдавии приостановил вещание сугубо развлекательного телеканала RU TV Moldova. Такая неприкрытая цензура, пишет Захарова, происходит на фоне тиражирования в стране откровенно русофобских материалов западных и украинских СМИ.
«В этой связи в очередной раз призываем молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, которая не имеет под собой никаких оснований, и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий, по урегулированию приднестровской проблемы», — заключила Мария Захарова.
Как сообщало EADaily , парламент Молдавии на очередной сессии голосами 55 депутатов правящей президентской партии «Действие и солидарность» принял декларацию, осуждающую «агрессию Российской Федерации против Украины». Оппозиция (фракция партии «Шор» и Блок коммунистов-социалистов) бойкотировали заседание. В то же время парламентское большинство отказалось рассматривать подготовленное социалистами совместное заявление о гарантиях мира, безопасности и суверенитета страны. По словам спикера парламента и лидера ПДС Игоря Гросу, в представленном документе он «не нашел вывода о незаконно находящейся на территории РМ российской армии, вывоза боеприпасов, не нашел осуждения того, что ракеты летают через наше пространство».
«Внимательно прочел вашу декларацию. Когда вы созреете и будете называть вещи своими именами, поверю в ваши намерения, а пока — лицемерие», — заявил Гросу.