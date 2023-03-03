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МИД РФ: Искусственно нагнетается напряженность вокруг Приднестровья

МИД РФ: Искусственно нагнетается напряженность вокруг Приднестровья

В России возмущены декларацией «об осуждении агрессии РФ против Украины», принятой накануне в парламенте Молдавии правящим большинством. Об этом написала сегодня, 3 марта, в своем телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова, в очередной раз призвав Кишинев прекратить антироссийскую риторику, передаёт eadaily.com

По ее словам, тем самым молдавские депутаты «солидаризировались с самыми одиозными заявлениями своих западных кураторов».

«2 марта молдавский парламент принял антироссийскую резолюцию, составленную в духе аналогичных опусов, которые ранее выпускались в европейских и евроатлантических структурах и отдельных странах ЕС и НАТО», — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что параллельно с этим искусственно нагнетается напряженность вокруг приднестровской проблемы. Кишинев закрывает глаза на попытки киевского режима расшатать ситуацию в этом регионе. Она обратила внимание на то, что новое правительство Молдавии, сформированное 16 февраля, продолжило традиции антироссийской риторики, градус которой все больше накаляется.

«По-прежнему тиражируются фейки о несуществующих планах Москвы по дестабилизации обстановки в стране, нагнетается атмосфера страха перед лицом вымышленной „российской угрозы“. Дополнительным поводом для эскалации русофобских настроений стала годовщина начала специальной военной операции. 24 февраля власти Молдавии в очередной раз осудили действия России и пожелали победы киевскому режиму», — напомнила Захарова.

При попустительстве молдавских властей у российского посольства в Кишиневе недавно состоялась очередная антироссийская сходка, сопровождавшаяся оскорблениями в адрес руководства РФ. Акт вандализма был совершен и в отношении Российского центра науки и культуры. В тот же день Совет по телевидению и радио Молдавии приостановил вещание сугубо развлекательного телеканала RU TV Moldova. Такая неприкрытая цензура, пишет Захарова, происходит на фоне тиражирования в стране откровенно русофобских материалов западных и украинских СМИ.

«В этой связи в очередной раз призываем молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику, которая не имеет под собой никаких оснований, и проявлять сдержанность в отношении ситуации в Приднестровье. Со своей стороны подтверждаем готовность к развитию конструктивного прагматического взаимодействия с Кишиневом и продолжению усилий, по урегулированию приднестровской проблемы», — заключила Мария Захарова.

Как сообщало EADaily , парламент Молдавии на очередной сессии голосами 55 депутатов правящей президентской партии «Действие и солидарность» принял декларацию, осуждающую «агрессию Российской Федерации против Украины». Оппозиция (фракция партии «Шор» и Блок коммунистов-социалистов) бойкотировали заседание.
В то же время парламентское большинство отказалось рассматривать подготовленное социалистами совместное заявление о гарантиях мира, безопасности и суверенитета страны. По словам спикера парламента и лидера ПДС Игоря Гросу, в представленном документе он «не нашел вывода о незаконно находящейся на территории РМ российской армии, вывоза боеприпасов, не нашел осуждения того, что ракеты летают через наше пространство».

«Внимательно прочел вашу декларацию. Когда вы созреете и будете называть вещи своими именами, поверю в ваши намерения, а пока — лицемерие», — заявил Гросу.

  • Сегодня, 11:17
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