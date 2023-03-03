Два балтийских газопровода из России в Германию, которые подверглись диверсии в сентябре прошлого года, планируют законсервировать, чтобы сохранить до лучших времен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
«Российские подводные газопроводы „Северный поток“ будут закрыты и законсервированы, поскольку нет планов по их ремонту или возобновлению работы», — сказали собеседники агентства.
Несмотря на то, что восстановление газопроводов пока не планируется, их сохранят для работы в будущем, уточнил источник. Другой подтвердил такие планы: «Скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды».
В E.ON, которая участвует в проекте «Северного потока» и является акционером оператора Nord Stream AG, официально сообщили Reuters, что решения ни за, ни против восстановления газопроводов не приняли, сообщает eadaily.com
Предполагается, что места разрывов будут изолированы и покрыты специальными материалами, предотвращающими коррозию из-за морской воды. Версию с консервацией трубопроводов косвенно подтверждает компания E.ON, владеющая долей в Nord Stream. Там отметили, что никаких решений по восстановлению повреждённых трубопроводов не принималось, передаёт KP.RU
«Северный поток — 2» достроили в конце 2021 года, однако из-за начала СВО на Украине Берлин остановил сертификацию оператора, и газопровод так и не запустили. Первый проект работал до конца августа прошлого года. А в сентябре на обоих газопроводах в датской и шведской экономических зона произошла диверсии. Три ветки из четырех взорвали. После этого поставки газа в Германию остановились полностью.