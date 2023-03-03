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Молдова расширит своё участие в антироссийских санкциях — МИДЕИ

Молдова расширит своё участие в антироссийских санкциях — МИДЕИ
Глава МИДЕИ Нику Попеску

В ближайшее время Молдова существенно расширит список санкций против России. Об этом заявил сегодня, 3 марта, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску, сообщает newsmaker.md

По его словам, соответствующее решение власти примут в самые короткие сроки. Попеску добавил, что сейчас Кишинев анализирует, как республика будет реагировать в определенных областях. Он подчеркнул, что степень присоединения РМ к санкциям однозначно значительно вырастет, пишет EADaily

«Было решено, что Молдова не будет сразу же присоединяться к определенным ограничительным мерам, включая санкции. Теперь же мы переоцениваем некоторые решения, принятые ранее и в ближайшее время представим новые. Любые меры такого рода требуют конкретных действий в наших учреждениях, финансовых учреждениях или учреждениях, которые отслеживают приток и отток средств из Молдовы», — подчеркнул Попеску.

Министр отметил, что в ЕС действуют 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций, из которых РМ присоединилась к 21.

«На этом этапе РМ пока не присоединилась к 10 правовым видам санкций, но это число скоро сократится», — заключил Нику Попеску.

Напомним, Молдова полностью соблюдает западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта товаров, а также поддержала принятые на международном уровне декларации с осуждением «агрессии РФ по отношению к Украине». Ранее власти констатировали то, что Кишинев не может в полной мере поддержать эти меры из-за слабой национальной экономики и энергетической зависимости от России.

Вместе с тем спикер парламента, лидер правящей президентской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заверял, что «мы будем солидарны с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности».

Как сообщало EADaily , посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс ранее назвал присоединение Республики Молдова к западным антироссийским санкциям — присоединением к европейским ценностям.

«Насколько мы знаем, Молдова придерживается ценностей, поэтому присоединение к санкциям означает, что РМ присоединяется и к ценностям ЕС. Надеемся, что со временем это присоединение расширится», — высказал уверенность дипломат.
  • Вчера, 20:13
  • DTV
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