В ближайшее время Молдова существенно расширит список санкций против России. Об этом заявил сегодня, 3 марта, министр иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Нику Попеску, сообщает newsmaker.md
По его словам, соответствующее решение власти примут в самые короткие сроки. Попеску добавил, что сейчас Кишинев анализирует, как республика будет реагировать в определенных областях. Он подчеркнул, что степень присоединения РМ к санкциям однозначно значительно вырастет, пишет EADaily
«Было решено, что Молдова не будет сразу же присоединяться к определенным ограничительным мерам, включая санкции. Теперь же мы переоцениваем некоторые решения, принятые ранее и в ближайшее время представим новые. Любые меры такого рода требуют конкретных действий в наших учреждениях, финансовых учреждениях или учреждениях, которые отслеживают приток и отток средств из Молдовы», — подчеркнул Попеску.
Министр отметил, что в ЕС действуют 38 санкционных режимов, которые используются как правовая основа для разработки санкций, из которых РМ присоединилась к 21.
«На этом этапе РМ пока не присоединилась к 10 правовым видам санкций, но это число скоро сократится», — заключил Нику Попеску.
Напомним, Молдова полностью соблюдает западные антироссийские санкции в банковской сфере и в области реэкспорта товаров, а также поддержала принятые на международном уровне декларации с осуждением «агрессии РФ по отношению к Украине». Ранее власти констатировали то, что Кишинев не может в полной мере поддержать эти меры из-за слабой национальной экономики и энергетической зависимости от России.
Вместе с тем спикер парламента, лидер правящей президентской партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заверял, что «мы будем солидарны с ЕС, наш статус и европейские стремления обязывают к солидарности».
Как сообщало EADaily , посол Евросоюза в Молдавии Янис Мажейкс ранее назвал присоединение Республики Молдова к западным антироссийским санкциям — присоединением к европейским ценностям.
«Насколько мы знаем, Молдова придерживается ценностей, поэтому присоединение к санкциям означает, что РМ присоединяется и к ценностям ЕС. Надеемся, что со временем это присоединение расширится», — высказал уверенность дипломат.