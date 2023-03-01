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Едва не сгорели заживо

Едва не сгорели заживо
Фото: пресс-служба МВД ПМР

В самостоятельную военизированную пожарную часть № 1 по охране города Тирасполь в ночь на 3 марта поступил звонок: в одной из квартир в доме по улице Космонавтов случился пожар. Дым увидела соседка и вызвала огнеборцев.

Как сообщила пресс-служба МВД, на тушение прибыл расчёт СВПЧ-1. В квартире пожарные обнаружили трёх человек: женщину и двух мужчин (последние были без сознания). Все находились в состоянии алкогольного опьянения.

Пожарные вынесли пострадавших на улицу и передали врачам скорой помощи. Их доставили в Республиканскую клиническую больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

Как установил инспектор госпожнадзора, накануне вечером к супружеской паре пришёл приятель. Все вместе выпивали и курили на кухне. Потом легли спать. Непотушенная сигарета упала на обшивку кухонного уголка. Мебель загорелась.

На локализацию огня пожарным потребовалось 9 минут. Огнём уничтожены кухонная мебель и техника. Во всей квартире закопчены стены и потолок.
  • Вчера, 20:18
  • DTV
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