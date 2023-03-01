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На Евровидение - 2023 от Молдовы выступит Pasha Parfeni

На Евровидение - 2023 от Молдовы выступит Pasha Parfeni

Завершился национальный отбор для популярного песенного конкурса "Евровидение-2023". В результате голосования профессионального жюри, а также выбора телезрителей стало известно, что Молдову в Ливерпуле представит Паша Парфени.

Соответствующее решение было принято после объявления оценок, которые конкурсант получил от жюри и зрителей в соотношении 50/50.

Паша Парфени выступит на "Евровидении" в первом полуфинале 9 мая. Финал международного конкурса пройдет 13 мая.

В этом году впервые зрителям была предоставлена возможность бесплатного онлайн-голосования. Также впервые национальный финал транслировался за пределами Молдовы. Его посмотрели зрители в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге, Германии, Австрии, Швеции, Израиле, Испании, Швейцарии, Великобритании и Северной Ирландии.

В 2012 году Паша Парфени уже выступал в финале "Евровидения", заняв тогда 11-е место с песней Lăutar.

Лучший результат Молдовой был достигнут в 2017 году, благодаря группе SunStroke Project, которая заняла третье место с песней «Hey Mamma».

На в 67-м конкурсе «Евровидение — 2023» принимают участие 37 стран. Украина, победившая в прошлом 2022 году, автоматически проходит в финал конкурса, который состоится 13 мая в Ливерпуле.

Украину на конкурсе в Великобритании будет представлять группа Tvorchi. Финал национального отбора проходил на одной из станций киевского метро.

В этом году участников конкурса будет меньше: из-за финансовых проблем проводить нацинальные отборы отказались Болгария, Черногория, Босния и Герцеговина, Андорра, Словакия, Люксембург, Монако и Северная Македония.

  • Сегодня, 08:49
  • DTV
  • Просмотров: 28
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