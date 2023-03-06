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Смертельное ДТП

Смертельное ДТП

Около пяти вечера 6 марта в дежурную часть Слободзейского РОВД поступило сообщение: между Карагашом и Суклеей произошло ДТП.

Очевидцы вызвали скорую и ГАИ, передаёт пресс-служба МВД ПМР

Предположительно, водитель «БМВ» двигался со стороны Тирасполя, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в дерево. В машине находился 45-летний мужчина, пассажиров не было. Водитель погиб на месте.

Специалисты аварийно-спасательного подразделения извлекли тело погибшего из искорёженного авто.

Сотрудники ГАИ обращаются ко всем, кто стал очевидцем ДТП, с просьбой обратиться в дежурную часть УГАИ МВД ПМР по телефонам:
0 (533) 7-04-09, 0 (533) 7-14-59

или в Слободзейский РОВД по номеру 102 для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

Смертельное ДТП

Смертельное ДТП

  • Сегодня, 19:06
  • DTV
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