Около пяти вечера 6 марта в дежурную часть Слободзейского РОВД поступило сообщение: между Карагашом и Суклеей произошло ДТП.
Очевидцы вызвали скорую и ГАИ, передаёт пресс-служба МВД ПМР
Предположительно, водитель «БМВ» двигался со стороны Тирасполя, выехал на встречную полосу, не справился с управлением и врезался в дерево. В машине находился 45-летний мужчина, пассажиров не было. Водитель погиб на месте.
Специалисты аварийно-спасательного подразделения извлекли тело погибшего из искорёженного авто.
Сотрудники ГАИ обращаются ко всем, кто стал очевидцем ДТП, с просьбой обратиться в дежурную часть УГАИ МВД ПМР по телефонам: 0 (533) 7-04-09, 0 (533) 7-14-59
или в Слободзейский РОВД по номеру 102 для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.