В Кишинёве ограбили дом дипломата, сотрудника делегации ЕС в Молдове. Вор унёс € 10 тысяч, а также двое часов общей стоимостью € 5 тысяч. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Генерального инспектората полиции Диана Фетко.
По факту преступления возбудили уголовное дело. По её словам, о случившемся не сообщили прессе сразу по просьбе потерпевшей Ирины-Михаелы Ионашку-Кручеру, передаёт newsmaker.md
«Никому не угрожали и не применяли физической силы. Никто не видел, как кто-то проник в дом, только обнаружили пропажу денег и имущества. Полиция оперативно отреагировала и приняла все необходимые меры. У нас уже есть результаты, но обнародовать их преждевременно. По факту ограбления завели уголовное дело», — уточнила Фетко.
Дом стоит на улице Валя Дическу, в элитном квартале, который местные жители иронично называют «Долина нищих». Это место напичкано камерами, частной охраной и регулярно патрулируется.
Делегация ЕС в Молдавии происшествие также пока не комментирует.
Первым о случившемся сообщил бывший замглавы Генинспектората полиции, лидер партии «Строим Европу дома» (PACE) Георге Кавкалюк, находящийся в розыске. Он утверждает, что в ночь на 3 марта двое вооруженных неизвестных проникли в дом дипломата делегации ЕС, расположенный в Кишиневе.
«Они украли деньги и драгоценности на сумму около 1 млн леев, в том числе из спален, где спали взрослые и двое детей», — написал Кавкалюк в Facebook 6 марта.
Кроме этого, он обвинил министра внутренних дел Анну Ревенко и главу Генинспектората полиции Виорела Чернауцану в том, что они «дали указание скрыть это дело от прессы».
В полиции подтвердили, что по факту ограбления завели уголовное дело, уточнив, что о случившемся не сообщили по просьбе потерпевших.