Dnestr.TV

 
0

Воронин предложил провести референдум об изменении названия «молдавского языка» на «румынский»

Воронин предложил провести референдум об изменении названия «молдавского языка» на «румынский»

Бывший президент, председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин считает, что необходимо провести общенациональный референдум об изменении названия «молдавский язык» на «румынский». Это он сказал 6 марта на протесте перед Конституционным судом.

Воронин выступил на протесте, организованном социалистами против решения парламента одобрить законопроект об изменении в законах названия «молдавский язык» на «румынский».

«Власти, которые обещали гражданам „хорошие времена“, не смогли ничего сделать и взялись за язык», — цитирует политика newsmaker.md

Экс-президент напомнил времена, когда у коммунистов было абсолютное парламентское большинство. «Мы не вносили никаких изменений в Конституцию, не изменили ни одной запятой. […] Те, кто сегодня нарушают Конституцию РМ, ответят за это», — сказал он.

Воронин призвал руководство страны провести общенациональный референдум, чтобы каждый житель Молдовы смог высказаться, как называть язык.

Напомним, 28 февраля парламент одобрил в первом чтении голосами депутатов от PAS законопроект об изменении в законах названия «молдавского языка» на «румынский». Согласно проекту, словосочетания «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием «румынский язык» в соответствующей грамматической форме. Также в части 1 статьи 13 Конституции предлагается признать устаревшим текст «функционирующий на основе латинской графики».

Кроме того, согласно проекту PAS, праздник Лимба ноастрэ переименуют в Лимба ромынэ. Все изменения необходимо будет внести в нормативные акты в течение 30 дней после вступления закона в силу.
  • Сегодня, 19:56
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
  • Утвержден порядок размещения объектов на землях лесного ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Обновлено Верховный Совет ПМР выступил с официальным за ...
  • В Приднестровье будут обучать новой специальности социо ...
  • Серебрян обсудил с представителем Британии демилитариза ...
  • Крушение поезда в Огайо сравнили с чернобыльской катаст ...
  • Двойника Зеленского нашли в польском сюжете про визит Б ...
  • В Бендерах организована встреча Президента ПМР с дейст ...
  • "Пивные грабители" понесут наказание
  • Названы имена лауреатов конкурса «Человек года – 2022»
  • В Киеве снесли памятник советскому летчику Чкалову
  • Утвержден порядок размещения объектов на землях лесного ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна