Бывший президент, председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин считает, что необходимо провести общенациональный референдум об изменении названия «молдавский язык» на «румынский». Это он сказал 6 марта на протесте перед Конституционным судом.
Воронин выступил на протесте, организованном социалистами против решения парламента одобрить законопроект об изменении в законах названия «молдавский язык» на «румынский».
«Власти, которые обещали гражданам „хорошие времена“, не смогли ничего сделать и взялись за язык», — цитирует политика newsmaker.md
Экс-президент напомнил времена, когда у коммунистов было абсолютное парламентское большинство. «Мы не вносили никаких изменений в Конституцию, не изменили ни одной запятой. […] Те, кто сегодня нарушают Конституцию РМ, ответят за это», — сказал он.
Воронин призвал руководство страны провести общенациональный референдум, чтобы каждый житель Молдовы смог высказаться, как называть язык.
Напомним, 28 февраля парламент одобрил в первом чтении голосами депутатов от PAS законопроект об изменении в законах названия «молдавского языка» на «румынский». Согласно проекту, словосочетания «молдавский язык», «государственный язык», «официальный язык» и «родной язык» в любой грамматической форме необходимо заменить словосочетанием «румынский язык» в соответствующей грамматической форме. Также в части 1 статьи 13 Конституции предлагается признать устаревшим текст «функционирующий на основе латинской графики».
Кроме того, согласно проекту PAS, праздник Лимба ноастрэ переименуют в Лимба ромынэ. Все изменения необходимо будет внести в нормативные акты в течение 30 дней после вступления закона в силу.